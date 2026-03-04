Mulher tenta marcar encontro com ex e grupo agride irmão gêmeo por engano

Um jovem de 27 anos foi brutalmente agredido no meio da rua por um grupo de homens, na tarde dessa terça-feira (3/3). Imagens do circuito interno de segurança registraram a ação. Quatro pessoas - incluindo um adolescente e uma mulher - foram detidas.

A situação começou quando um rapaz, irmão gêmeo da vítima agredida, recebeu uma mensagem de uma ex-namorada no Instagram. O ex-casal está separado há mais de três anos, segundo informou a irmã dos jovens, Karol. Na conversa, a jovem pede o número de WhatsApp do ex e inicia o bate-papo pela plataforma.

Logo na primeira mensagem, a mulher dispara: “Oi, quero te ver”. O rapaz a questiona sobre ela estar solteira. Os dois tentam marcar um encontro, mas, por compromissos, decidem deixar para outro dia. No entanto, a jovem o indaga se ele mora no mesmo lugar. O rapaz confirma. Depois, envia um áudio dizendo que desceria e depois falaria com ela.

Emboscada

A agressão ocorreu pouco depois do envio da mensagem em áudio, embaixo do prédio onde mora a vítima.

O rapaz deixou o prédio acompanhado do irmão gêmeo. Segundo Karol, o gêmeo teria sido confundido como sendo o ex da mulher. As imagens mostram o ataque repentino do grupo contra a vítima. Eles desferem golpes de socos e chutes. “O alvo era o outro, porque eles são gêmeos idênticos. Eu vi a situação de longe, me assustei e não achei que era meu irmão. Depois que identifiquei, me desesperei.” Antes de ser levado ao hospital, o jovem compareceu à delegacia para prestar queixa.

Acionada, a Polícia Militar iniciou as buscas dos autores. Às 18h30, as equipes detiveram quatro pessoas, entre elas a ex-namorada da vítima alvo e um adolescente. Um dos suspeitos tinha mandado de prisão em aberto.

Com o grupo, foram apreendidos um revólver calibre .38, munições, celulares, um carro e uma faca.

O caso foi encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro) e tratado como lesão corporal. “O que aconteceu com ele (irmão) foi uma tentativa de homicídio. E queremos Justiça. Ainda estamos sem entender a motivação”, declarou Karol. Na delegacia, a mulher presa confessou ter emprestado a arma, mas não deu mais detalhes sobre a motivação.

O que diz a defesa

A defesa dos agressores, representada pela advogada Beatriz Xavier da Costa, manifestou-se. Confira a nota na íntegra:

A defesa de Wanderson esclarece que os fatos não podem ser analisados de forma isolada. Há cerca de três anos, Wanderson vinha sendo alvo de perseguições, ameaças e provocações constantes por parte da suposta vítima, inclusive com envio de fotografias armado para intimidá-lo. A suposta vítima tinha conhecimento de que Wanderson enfrenta problemas psicológicos e faz uso contínuo de medicação controlada, ainda assim mantinha condutas reiteradas de provocação. Entre os episódios mais graves, houve o envio de imagens íntimas da esposa de Wanderson, com o claro intuito de ofender sua honra e instigá-lo.

Todos esses elementos serão devidamente demonstrados no processo. A defesa confia que o contexto completo será considerado pelas autoridades competentes, com respeito ao devido processo legal.

