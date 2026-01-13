InícioCidades DF
Jovem que desapareceu após marcar encontro é localizado morto no DF

André Vitor estava desaparecido desde 4 de janeiro, quando saiu de casa, em São Sebastião, para se encontrar com uma mulher. O corpo dele foi encontrado nesta terça-feira (13/1)

André Vitor saiu de casa em 4 de janeiro - (crédito: Redes sociais)
André Vitor saiu de casa em 4 de janeiro - (crédito: Redes sociais)

O jovem de 18 anos que estava desaparecido desde 4 de janeiro foi encontrado morto e enterrado em uma cova rasa no lote de uma chácara, em São Sebastião. André Vitor saiu de casa dizendo que iria para um encontro com uma mulher na mesma região. 

O desaparecimento de André foi noticiado pelo Correio nessa segunda-feira (12/1). Segundo informado pelos familiares, o jovem foi visto pela última vez às 16h daquele domingo. Ele saiu em uma moto do Morro da Cruz para ir ao encontro. Após o sumiço, a suposta garota desativou as redes sociais.

Nesta terça-feira (13/1), a polícia encontrou o corpo do garoto, enterrado em uma cova rasa. O caso é investigado pela 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião). 

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 13/01/2026 19:11 / atualizado em 13/01/2026 19:30
