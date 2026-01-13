Jovem que desapareceu após marcar encontro é localizado morto no DF

O jovem de 18 anos que estava desaparecido desde 4 de janeiro foi encontrado morto e enterrado em uma cova rasa no lote de uma chácara, em São Sebastião. André Vitor saiu de casa dizendo que iria para um encontro com uma mulher na mesma região.

O desaparecimento de André foi noticiado pelo Correio nessa segunda-feira (12/1). Segundo informado pelos familiares, o jovem foi visto pela última vez às 16h daquele domingo. Ele saiu em uma moto do Morro da Cruz para ir ao encontro. Após o sumiço, a suposta garota desativou as redes sociais.

Nesta terça-feira (13/1), a polícia encontrou o corpo do garoto, enterrado em uma cova rasa. O caso é investigado pela 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião).