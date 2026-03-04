Duas mulheres ficam feridas após serem atropeladas por carro no Paranoá

O Corpo de Bombeiros confirmou a morte da motociclista, mas não informou mais detalhes sobre a dinâmica do acidente. - (crédito: Divulgação/ CBMDF)

Duas mulheres foram atropeladas por um carro na noite desta quarta-feira (4/3). O acidente ocorreu em frente a um supermercado, no Residencial Paranoá Parque, e mobilizou três viaturas do Corpo de Bombeiros.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Quando os socorristas chegaram, encontraram as duas vítimas caídas ao chão. Elas estavam conscientes e orientadas, mas apresentavam ferimentos pelo corpo e relataram dores.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As mulheres foram imobilizadas e transportadas ao hospital. O motorista também foi avaliado, mas não apresentava ferimentos aparentes. A corporação não informou a dinâmica do acidente.

