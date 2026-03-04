TRE-DF promove mutirão neste sábado (7) para regularizar o título de eleitor

Neste sábado (7/3), os cartórios eleitorais e a Central de Atendimento ao Eleitor (CAE) estarão abertos ao público das 8h às 15h - (crédito: Nathália Queiroz)

Ana Carolina Alli*

Para ajudar a garantir o direito ao voto nas eleições gerais deste ano, o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) promove mutirões de atendimento ao eleitor. Neste sábado (7/3), os cartórios eleitorais e a Central de Atendimento ao Eleitor (CAE) estarão abertos ao público das 8h às 15h. A iniciativa busca desafogar a demanda antes do fechamento do cadastro eleitoral, marcado para 6 de maio.

A ação é uma oportunidade para que o cidadão faça o alistamento eleitoral ou regularize a situação junto à Justiça Eleitoral. A estimativa é atender cerca de 275 mil eleitores com título cancelado e aproximadamente 148 mil sem biometria cadastrada.

Neste ano, a população do DF escolherá presidente da República, governador, senadores, deputados federais e distritais. Considerarando os eleitores com pendências, os novos alistamentos e aqueles que ainda precisam cadastrar a biometria, o tribunal estima que até 600 mil pessoas demandem atendimento. A antecipação das ações tem como objetivo evitar sobrecarga nos dias que antecedem o prazo final.

No sábado, haverá coleta biométrica em todos os pontos abertos: dois cartórios em Ceilândia, um no Gama, um no Lago Sul e um em Sobradinho, além da Central de Atendimento ao Eleitor, que passou a concentrar atendimentos de regiões como Cruzeiro, Asa Norte e Águas Claras.

Agendamento

O TRE-DF orienta que o cidadão faça o agendamento prévio pelo site, por questões logísticas, o que permite o dimensionamento adequado das equipes de atendimento. Ainda assim, quem comparecer sem agendamento também será atendido.

O tribunal também recomenda que os eleitores consultem previamente a situação eleitoral no site. Muitas pendências podem ser resolvidas de forma on-line, como o pagamento de multa, atualmente no valor de R$ 3,50, e a atualização de dados cadastrais. O cancelamento do título ocorre após três eleições consecutivas sem voto e sem justificativa.



Entre os serviços disponíveis estão:



— Alistamento eleitoral (a partir dos 15 anos de idade)

— Atualização ou alteração de dados cadastrais

— Mudança de local de votação

— Transferência de domicílio eleitoral de outro estado

— Emissão de certidão de quitação eleitoral

— Pagamento de multa e regularização da situação eleitoral

— Coleta de biometria nas unidades de atendimento



O prazo final para realizar qualquer ajuste no cadastro eleitoral é 6 de maio. Após essa data, o cadastro será fechado para organização do pleito.

Confira a localização dos postos:

Plano Piloto

Central de Atendimento

SIG, Quadra 02, Lote 6 — Edifício-Sede do TRE-DF, entrada lateral



Ceilândia Norte

Cartório

QNM 12 Via NM 12A Lotes 2/4



Ceilândia Sul

Cartório

QNN 30, Área Especial J, Guariroba



Gama

Cartório

Área Especial 11 - Setor Central (Lado Leste)

Lago Sul

Cartório

SHIS, QI 13, Lote I



Sobradinho

Cartório

Quadra 7, Área Reservada nº 1

*Estagiária sob supervisão de Tharsila Prates