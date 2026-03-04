TRE-DF promove mutirão neste sábado (7) para regularizar o título de eleitor

Ana Carolina Alli*
Para ajudar a garantir o direito ao voto nas eleições gerais deste ano, o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) promove mutirões de atendimento ao eleitor. Neste sábado (7/3), os cartórios eleitorais e a Central de Atendimento ao Eleitor (CAE) estarão abertos ao público das 8h às 15h. A iniciativa busca desafogar a demanda antes do fechamento do cadastro eleitoral, marcado para 6 de maio.
A ação é uma oportunidade para que o cidadão faça o alistamento eleitoral ou regularize a situação junto à Justiça Eleitoral. A estimativa é atender cerca de 275 mil eleitores com título cancelado e aproximadamente 148 mil sem biometria cadastrada.
Neste ano, a população do DF escolherá presidente da República, governador, senadores, deputados federais e distritais. Considerarando os eleitores com pendências, os novos alistamentos e aqueles que ainda precisam cadastrar a biometria, o tribunal estima que até 600 mil pessoas demandem atendimento. A antecipação das ações tem como objetivo evitar sobrecarga nos dias que antecedem o prazo final.
No sábado, haverá coleta biométrica em todos os pontos abertos: dois cartórios em Ceilândia, um no Gama, um no Lago Sul e um em Sobradinho, além da Central de Atendimento ao Eleitor, que passou a concentrar atendimentos de regiões como Cruzeiro, Asa Norte e Águas Claras.
Agendamento
O TRE-DF orienta que o cidadão faça o agendamento prévio pelo site, por questões logísticas, o que permite o dimensionamento adequado das equipes de atendimento. Ainda assim, quem comparecer sem agendamento também será atendido.
O tribunal também recomenda que os eleitores consultem previamente a situação eleitoral no site. Muitas pendências podem ser resolvidas de forma on-line, como o pagamento de multa, atualmente no valor de R$ 3,50, e a atualização de dados cadastrais. O cancelamento do título ocorre após três eleições consecutivas sem voto e sem justificativa.
Entre os serviços disponíveis estão:
— Alistamento eleitoral (a partir dos 15 anos de idade)
— Atualização ou alteração de dados cadastrais
— Mudança de local de votação
— Transferência de domicílio eleitoral de outro estado
— Emissão de certidão de quitação eleitoral
— Pagamento de multa e regularização da situação eleitoral
— Coleta de biometria nas unidades de atendimento
O prazo final para realizar qualquer ajuste no cadastro eleitoral é 6 de maio. Após essa data, o cadastro será fechado para organização do pleito.
Confira a localização dos postos:
Plano Piloto
Central de Atendimento
SIG, Quadra 02, Lote 6 — Edifício-Sede do TRE-DF, entrada lateral
Ceilândia Norte
Cartório
QNM 12 Via NM 12A Lotes 2/4
Ceilândia Sul
Cartório
QNN 30, Área Especial J, Guariroba
Gama
Cartório
Área Especial 11 - Setor Central (Lado Leste)
Lago Sul
Cartório
SHIS, QI 13, Lote I
Sobradinho
Cartório
Quadra 7, Área Reservada nº 1
*Estagiária sob supervisão de Tharsila Prates
