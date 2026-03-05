Mega-Sena sorteia prêmio inicial de R$ 45 milhões nesta quinta (5)

É possível comprar 29 casas no Lago Sul com o prêmio total - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo)

A Mega-Sena volta a sortear prêmio milionário nesta quinta-feira (5/3), a partir das 20h (horário de Brasília). O montante sorteado inicialmente será de R$ 45 milhões e para ganhar é necessário acertar as seis dezenas do concurso 2.980. No último sorteio, um apostador levou o prêmio máximo de R$ 158 milhões, na cidade de Euzébio (CE).

Os apostadores que desejam participar da disputa e conquistar a bolada podem realizar suas apostas até às 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6. Por se tratar de um concurso com final zero, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores.

Aqueles que têm 18 anos ou mais podem apostar também de forma on-line. Basta criar um registro no site Loterias online da Caixa e ter um cartão de crédito para efetuar o pagamento da aposta. O cadastramento ocorre em duas etapas: após preenchimento dos dados no site, um número de confirmação (token) é encaminhado para o e-mail do jogador.