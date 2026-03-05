Tráfico em família: dois são presos em flagrante por tráfico de drogas na Estrutural

Operação Ramá: dois são presos em flagrante por tráfico de drogas na Cidade Estrutural - (crédito: PCDF/Divulgação)

Duas pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação realizada na manhã desta quinta-feira (5/3) no Setor Leste, da Cidade Estrutural. Os suspeitos foram encontrados com porções de maconha, dinheiro em espécie e materiais utilizados para preparação e venda de entorpecentes. Ao todo, quatro pessoas da mesma família são investigadas por integrar o esquema criminoso.

A dinâmica do grupo envolvia a atuação coordenada dos membros da família, que se revezavam em funções como guarda da droga, vigilância do local e atendimento aos usuários, mantendo a venda de entorpecentes ao longo do dia e também durante a madrugada.

De acordo com as investigações, o grupo utilizava uma residência como base fixa para armazenamento, fracionamento e comercialização de drogas. O imóvel, localizado em uma área conhecida pelo intenso fluxo de usuários e pela recorrente atuação de traficantes, funcionava como ponto estratégico para a atividade criminosa.

A ação foi realizada nas primeiras horas do dia pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural), que realizou a Operação Ramá. A ação é resultado de uma investigação conduzida por cerca de quatro meses pela Seção de Repressão às Drogas, com o objetivo de coibir o crime praticado pelo grupo familiar estruturado para o tráfico de drogas na região.

Durante a operação, foram cumpridos mandados judiciais de busca e apreensão em endereços ligados ao grupo investigado na Cidade Estrutural. Além disso, também foram determinadas medidas cautelares de bloqueio e sequestro de valores por meio do sistema SISBAJUD, até o limite global de R$ 80 mil, distribuídos entre os quatro investigados, conforme decisão judicial.

No cumprimento das ordens judiciais, os policiais apreenderam porções de maconha, diversas embalagens vazias utilizadas para fracionamento de drogas, balança de precisão, aparelhos celulares e valores em espécie.

Os alvos da investigação são dois homens e duas mulheres, com idades entre 29 e 33 anos. Um deles possui antecedentes criminais por crimes patrimoniais e relacionados a entorpecentes, além de histórico de passagem pelo sistema prisional.

As apurações também identificaram a inserção de um adolescente no contexto criminoso. Anteriormente, o jovem havia se envolvido em ocorrência relacionada a arma de fogo e droga no mesmo endereço investigado.

As duas pessoas presas em flagrante responderão pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena pode chegar a 15 anos de prisão.