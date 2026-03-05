InícioCidades DF
BRB-MASTER

Ibaneis afirma que não vai retirar Serrinha da lista de garantias ao BRB

Ao Correio, governador disse que são inverídicas as informações sobre existirem nascentes na região

Ibaneis afirma que não vai retirar Serrinha da lista de garantias ao BRB - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
Ibaneis afirma que não vai retirar Serrinha da lista de garantias ao BRB - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), informou ao Correio, nesta quinta-feira (5/3), que não vai retirar a área da Serrinha do Paranoá da lista dos nove imóveis públicos colocados como garantia a possíveis empréstimos tomados pelo Banco de Brasília (BRB) com o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) ou outras instituições financeiras. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Ibaneis afirmou que são inverídicas as informações de que há nascentes na região e disse que a Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) está preparando um comunicado sobre o assunto. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No Podcast do Correio gravado na quarta-feira (4/3), a presidente da Associação Preserva Serrinha, Lúcia Mendes disse que foram identificadas 119 nascentes na área e ressaltou que a região é importante para o equilíbrio hídrico do Distrito Federal. 

Projeto

O Projeto de Lei do Executivo nº 2175/2026, que define soluções para a capitalização do BRB e coloca a área da Serrinha do Paranoá como garantia, foi aprovado na última terça-feira (3/3) na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) com a adição de sete emendas. Questionado sobre a data da sanção e se vetará alguma emenda, o governador disse que ainda não conhece o texto aprovado. No momento, o texto da proposta está sendo consolidado pela Secretaria Legislativa para a inclusão das emendas e revisão final. 

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 05/03/2026 14:50 / atualizado em 05/03/2026 16:01
SIGA
x