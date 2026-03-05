Ibaneis afirma que não vai retirar Serrinha da lista de garantias ao BRB - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), informou ao Correio, nesta quinta-feira (5/3), que não vai retirar a área da Serrinha do Paranoá da lista dos nove imóveis públicos colocados como garantia a possíveis empréstimos tomados pelo Banco de Brasília (BRB) com o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) ou outras instituições financeiras.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ibaneis afirmou que são inverídicas as informações de que há nascentes na região e disse que a Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) está preparando um comunicado sobre o assunto.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No Podcast do Correio gravado na quarta-feira (4/3), a presidente da Associação Preserva Serrinha, Lúcia Mendes disse que foram identificadas 119 nascentes na área e ressaltou que a região é importante para o equilíbrio hídrico do Distrito Federal.

Projeto

O Projeto de Lei do Executivo nº 2175/2026, que define soluções para a capitalização do BRB e coloca a área da Serrinha do Paranoá como garantia, foi aprovado na última terça-feira (3/3) na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) com a adição de sete emendas. Questionado sobre a data da sanção e se vetará alguma emenda, o governador disse que ainda não conhece o texto aprovado. No momento, o texto da proposta está sendo consolidado pela Secretaria Legislativa para a inclusão das emendas e revisão final.