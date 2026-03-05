Senac-DF inaugura polo de qualificação profissional na Candangolândia

Senac-DF inaugura polo na Candangolândia; nova unidade oferece cursos técnicos em gestão e tecnologia - (crédito: Divulgação Senac)

O Senac-DF inaugurou, nesta quinta-feira (5/3), o Polo de Educação Profissional Israel Pinheiro, na Administração Regional da Candangolândia. A unidade passa a integrar a rede de formação técnica da instituição no Distrito Federal, com foco na ampliação do acesso à qualificação profissional.

A proposta, segundo a instituição, é ampliar a oferta de cursos técnicos e aproximar a população de oportunidades de capacitação alinhadas às demandas do mercado. Inicialmente, o polo ofertará os cursos Técnico em Administração e Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, nos turnos matutino e vespertino. As formações contemplam áreas de gestão e tecnologia, segmentos com demanda no mercado de trabalho.

Durante a inauguração, o presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, afirmou que a instalação da unidade na região representa investimento na formação da população local. "Estamos levando educação profissional de qualidade para mais perto da população e a Candangolândia tem um papel histórico fundamental na construção de Brasília. Implantar aqui um polo do Senac-DF é unir passado e futuro, promovendo oportunidades reais de crescimento e desenvolvimento para a comunidade", declarou.

O diretor regional do Senac-DF, Vitor Corrêa, destacou que a iniciativa integra a estratégia de expansão da instituição no Distrito Federal. “Este polo nasce com o propósito de oferecer qualificação alinhada às demandas do mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, fortalecer a autoestima e os projetos de vida dos nossos alunos e queremos formar profissionais preparados para os desafios atuais e futuros”, afirmou.