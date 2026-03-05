BRB aponta variação nas ações após aprovação do PL de socorro ao banco

Após a aprovação do projeto de lei que autoriza a capitalização do Banco de Brasília (BRB) na última terça-feira (3/3), a instituição informou, em comunicado ao mercado financeiro, que identificou uma variação relevante na negociação de suas ações. O banco não esclareceu se essa variação foi positiva ou negativa, mas disse que a movimentação pode estar relacionada à repercussão pública do tema.

O documento, divulgado na noite de quarta-feira (4/3), informa que o BRB segue focado na condução dos procedimentos internos e regulatórios necessários. A instituição também informou que continuará mantendo o mercado atualizado sempre que houver novos desdobramentos que atendam aos critérios de divulgação previstos nas normas de governança.

Leia a nota na íntegra:

O BRB — Banco de Brasília S.A. (“Companhia”) informa aos seus acionistas, investidores e ao mercado que, em consonância com sua Política de Divulgação de Atos e Fatos Relevantes, mantém o compromisso de comunicação ampla, tempestiva e equitativa, observando as melhores práticas de governança e a regulamentação aplicável.

No contexto das deliberações legislativas comunicadas no Fato Relevante de 3 de março de 2026, relativas à aprovação pela Câmara Legislativa do Distrito Federal do Projeto de Lei nº 2.175/2026 e às etapas seguintes previstas para sua implementação, a Companhia identificou variação relevante na negociação de suas ações. Essa dinâmica pode ser reflexo da repercussão pública do tema e a forma como participantes do mercado vêm interpretando as informações disponibilizadas ao longo dos últimos dias.

À luz da mencionada Política de Divulgação, e sem prejuízo do conteúdo já divulgado no Fato Relevante acima referido, o BRB permanece focado na condução dos procedimentos internos e regulatórios cabíveis, mantendo o mercado informado à medida que ocorram desenvolvimentos que se enquadrem nos critérios de divulgação aplicáveis.

Em outro comunicado, o banco negou ao mercado financeiro que a privatização da instituição esteja em discussão e afirmou, ainda, que notícias sobre eventuais impactos em serviços públicos administrados pela companhia estatal foram mencionadas apenas no contexto de cenários hipotéticos.