Carro-forte perde o freio e colide contra árvore em São Sebastião

Veículo de transporte de valores apresentou falha no sistema de freios e subiu no canteiro central. Ninguém se feriu

Não houve registro de feridos - (crédito: Reprodução/São Sebastião Notícias)
Não houve registro de feridos - (crédito: Reprodução/São Sebastião Notícias)

Um carro-forte perdeu o freio, saiu da pista e colidiu contra uma árvore na tarde desta quinta-feira (5/3), nas proximidades do balão, após a área de escape de São Sebastião.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o veículo de transporte de valores apresentou falha no sistema de freios, o que fez com que o motorista perdesse o controle da direção. O carro saiu da pista, subiu no canteiro central e acabou atingindo uma árvore. Apesar do impacto, não houve registro de feridos.

Outro veículo da empresa responsável pelo transporte foi encaminhado ao local para realizar a transferência dos valores que estavam no carro-forte.

Veja video:

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 05/03/2026 14:39 / atualizado em 05/03/2026 16:33
