Carro-forte perde o freio e colide contra árvore em São Sebastião

Um carro-forte perdeu o freio, saiu da pista e colidiu contra uma árvore na tarde desta quinta-feira (5/3), nas proximidades do balão, após a área de escape de São Sebastião.
De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o veículo de transporte de valores apresentou falha no sistema de freios, o que fez com que o motorista perdesse o controle da direção. O carro saiu da pista, subiu no canteiro central e acabou atingindo uma árvore. Apesar do impacto, não houve registro de feridos.
Outro veículo da empresa responsável pelo transporte foi encaminhado ao local para realizar a transferência dos valores que estavam no carro-forte.
Veja video:
