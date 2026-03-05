Obituário: 47 funerais no DF nesta quinta (5/3); veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta (5/3):

Campo da Esperança

Almiro de Oliveira, 82 anos



Ana Pereira Cardoso, 76 anos



Francisco Genésio de Souza, 83 anos



Francisco Pereira de Araújo, 93 anos



Jade Santos Sousa, menos de 1 ano



Joel Gonzaga de Araújo, 82 anos



José Vítor Ramos Miquett, menos de 1 ano



Lucas Marques Saraiva, 25 anos



Luiz Henrique Cravo Rizzo, 87 anos



Marcos Jorge de Sousa, 39 anos



Maria de Oliveira da Silva, 77 anos



Maria do Socorro de Carvalho Gomes Oliveira, 76 anos



Marilise Tarter Silva, 62 anos



Maya Vitória Gonçalves, menos de 1 ano



Narciso Damião Ferreira, 65 anos



Odília Conceição Caetano Costa, 67 anos



Paulo Acácio Marra, 81 anos



Paulo Sérgio da Silva, 48 anos



Rubens D'Onofrio, 51 anos

Taguatinga

Donaldo Andrade dos Santos, 62 anos



Edneide Moraes Nascimento, 71 anos



Francisco Batista dos Santos, 83 anos



Giovane Simas de Souza, 32 anos



Herivelto Teixeira Bilio, 68 anos



Isaac Gervasio Barbosa, menos de 1 ano



José Wilson Fernandes, 76 anos



Luciana Lisboa Sodré Bailo, 56 anos



Marcos Antônio Faustino Bezerra, 56 anos



Maria Rita Rodrigues da Silva, 63 anos



Otávio Monteiro de Farias, 77 anos



Petrina Dornelas de Oliveira, 61 anos



Rita de Cássia da Silva Cruz, 89 anos



Salvador Rodrigues Pinto, 85 anos



Sandra Almeida Leal, 46 anos



Teodolinda Maria Monici, 70 anos

Gama

Geny Santos de Sousa Moura, 74 anos



Jovita Firmino dos Santos, 84 anos



Severino Ramos de Oliveira, 73 anos



Walter Adelino de Almeida, 78 anos

Planaltina

Antônio Rocha Araújo, 65 anos

Brazlândia

Ronislei Aparecido Soares Moreira, 37 anos

Sobradinho

Arinete Alves Daniel, 57 anos



Juradivam Félix Gomes, 78 anos

Jardim Metropolitano

Ana Paula da Silva, 54 anos (cremação)



Aparecida Flamina da Silva, 73 anos



Irismar da Silva, 55 anos



Natalina Arruda Lopes, 101 anos

