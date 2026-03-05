Obituário: 47 funerais no DF nesta quinta (5/3); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta (5/3):
Campo da Esperança
- Almiro de Oliveira, 82 anos
- Ana Pereira Cardoso, 76 anos
- Francisco Genésio de Souza, 83 anos
- Francisco Pereira de Araújo, 93 anos
- Jade Santos Sousa, menos de 1 ano
- Joel Gonzaga de Araújo, 82 anos
- José Vítor Ramos Miquett, menos de 1 ano
- Lucas Marques Saraiva, 25 anos
- Luiz Henrique Cravo Rizzo, 87 anos
- Marcos Jorge de Sousa, 39 anos
- Maria de Oliveira da Silva, 77 anos
- Maria do Socorro de Carvalho Gomes Oliveira, 76 anos
- Marilise Tarter Silva, 62 anos
- Maya Vitória Gonçalves, menos de 1 ano
- Narciso Damião Ferreira, 65 anos
- Odília Conceição Caetano Costa, 67 anos
- Paulo Acácio Marra, 81 anos
- Paulo Sérgio da Silva, 48 anos
- Rubens D'Onofrio, 51 anos
Taguatinga
- Donaldo Andrade dos Santos, 62 anos
- Edneide Moraes Nascimento, 71 anos
- Francisco Batista dos Santos, 83 anos
- Giovane Simas de Souza, 32 anos
- Herivelto Teixeira Bilio, 68 anos
- Isaac Gervasio Barbosa, menos de 1 ano
- José Wilson Fernandes, 76 anos
- Luciana Lisboa Sodré Bailo, 56 anos
- Marcos Antônio Faustino Bezerra, 56 anos
- Maria Rita Rodrigues da Silva, 63 anos
- Otávio Monteiro de Farias, 77 anos
- Petrina Dornelas de Oliveira, 61 anos
- Rita de Cássia da Silva Cruz, 89 anos
- Salvador Rodrigues Pinto, 85 anos
- Sandra Almeida Leal, 46 anos
- Teodolinda Maria Monici, 70 anos
Gama
- Geny Santos de Sousa Moura, 74 anos
- Jovita Firmino dos Santos, 84 anos
- Severino Ramos de Oliveira, 73 anos
- Walter Adelino de Almeida, 78 anos
Planaltina
- Antônio Rocha Araújo, 65 anos
Brazlândia
- Ronislei Aparecido Soares Moreira, 37 anos
Sobradinho
- Arinete Alves Daniel, 57 anos
- Juradivam Félix Gomes, 78 anos
Jardim Metropolitano
- Ana Paula da Silva, 54 anos (cremação)
- Aparecida Flamina da Silva, 73 anos
- Irismar da Silva, 55 anos
- Natalina Arruda Lopes, 101 anos
