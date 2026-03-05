InícioCidades DF
LUTO

Obituário: 47 funerais no DF nesta quinta (5/3); veja lista

Confira quais foram os sepultamentos em 5 de março de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta (5/3):

Campo da Esperança

  • Almiro de Oliveira, 82 anos
  • Ana Pereira Cardoso, 76 anos
  • Francisco Genésio de Souza, 83 anos
  • Francisco Pereira de Araújo, 93 anos
  • Jade Santos Sousa, menos de 1 ano
  • Joel Gonzaga de Araújo, 82 anos
  • José Vítor Ramos Miquett, menos de 1 ano
  • Lucas Marques Saraiva, 25 anos
  • Luiz Henrique Cravo Rizzo, 87 anos
  • Marcos Jorge de Sousa, 39 anos
  • Maria de Oliveira da Silva, 77 anos
  • Maria do Socorro de Carvalho Gomes Oliveira, 76 anos
  • Marilise Tarter Silva, 62 anos
  • Maya Vitória Gonçalves, menos de 1 ano
  • Narciso Damião Ferreira, 65 anos
  • Odília Conceição Caetano Costa, 67 anos
  • Paulo Acácio Marra, 81 anos
  • Paulo Sérgio da Silva, 48 anos
  • Rubens D'Onofrio, 51 anos

Taguatinga

  • Donaldo Andrade dos Santos, 62 anos
  • Edneide Moraes Nascimento, 71 anos
  • Francisco Batista dos Santos, 83 anos
  • Giovane Simas de Souza, 32 anos
  • Herivelto Teixeira Bilio, 68 anos
  • Isaac Gervasio Barbosa, menos de 1 ano
  • José Wilson Fernandes, 76 anos
  • Luciana Lisboa Sodré Bailo, 56 anos
  • Marcos Antônio Faustino Bezerra, 56 anos
  • Maria Rita Rodrigues da Silva, 63 anos
  • Otávio Monteiro de Farias, 77 anos
  • Petrina Dornelas de Oliveira, 61 anos
  • Rita de Cássia da Silva Cruz, 89 anos
  • Salvador Rodrigues Pinto, 85 anos
  • Sandra Almeida Leal, 46 anos
  • Teodolinda Maria Monici, 70 anos

Gama

  • Geny Santos de Sousa Moura, 74 anos
  • Jovita Firmino dos Santos, 84 anos
  • Severino Ramos de Oliveira, 73 anos
  • Walter Adelino de Almeida, 78 anos

Planaltina

  • Antônio Rocha Araújo, 65 anos

Brazlândia

  • Ronislei Aparecido Soares Moreira, 37 anos

Sobradinho

  • Arinete Alves Daniel, 57 anos
  • Juradivam Félix Gomes, 78 anos

Jardim Metropolitano

  • Ana Paula da Silva, 54 anos (cremação)
  • Aparecida Flamina da Silva, 73 anos
  • Irismar da Silva, 55 anos
  • Natalina Arruda Lopes, 101 anos

