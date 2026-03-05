Agente de viagem é preso por vender pacotes falsos; prejuízo chega a R$ 200 mil

Suspeito teria causado prejuízo avaliado em R$ 200 mil. A polícia já recebeu 36 denúncias contra ele - (crédito: Divulgação/PCDF)

Um homem de 45 anos, identificado como Bruno Gomes da Silva Pinheiro, foi preso na manhã desta quinta-feira (5/3) acusado de praticar estelionato vendendo pacotes de viagens falsos. Segundo a investigação, o homem causou um prejuízo avaliado em R$ 200 mil. O acusado acumula 36 denúncias.

A operação batizada de Viagem Fantasma cumpriu mandados de busca e apreensão em dois endereços distintos localizados em Ceilândia. Nos lotes, foram apreendidos documentos, bens materiais e dispositivos eletrônicos que podem contribuir para as investigações.

Segundo a polícia, Bruno era dono de uma agência de turismo em um shopping de Santa Maria, onde realizava a venda de pacotes de viagens, inclusive com hospedagem, sem honrar os contratos.

Até o momento, 36 ocorrências foram feitas à polícia. O prejuízo financeiro causado pelos golpes é estimado em R$ 200 mil, fora danos morais e demais transtornos.

Além da prática de estelionato, durante o cumprimento dos mandados, dois animais silvestres foram encontrados em posse do suspeito.

