Thiago Manzoni (PL) deixa base aliada de Ibaneis na CLDF

O deputado distrital Thiago Manzoni (PL) desembarcou da base aliada do governador Ibaneis Rocha (MDB) na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). A decisão foi tomada pelo parlamentar após o governador exonerar indicados por ele de cargos públicos. As exonerações se deram após Manzoni votar contra o Projeto de Lei nº 2175/2026, do Executivo, que prevê soluções para capitalizar o Banco de Brasília (BRB).

"Se fazer oposição ao que é escuso, errado, ao que não é transparente e penaliza a população é fazer oposição, então eu farei", anunciou. "Minha aliança com o governo não era pragmática, era programática. Sempre votei no que achei que era o correto. Quando julguei que o projeto ia contra o que eu acreditava, sempre votei contra", continuou. "O que não é possível admitir é que o GDF e o governador Ibaneis queiram que todos se coloquem de joelhos diante dele e, quando retaliado, pune, retalia, ofende", acrescentou.

O distrital falou sobre a situação política na direita durante a campanha deste ano. "O governador acha que vai vencer as eleições com os votos da direita e do bolsonarismo. Ele disse que não precisa do Bolsonaro, mas, daqui a seis meses estará na rua pedindo voto da direita e do bolsonarismo. Eu estou fora dessa", anunciou.

Em pronunciamento na tribuna da Câmara Legislativa nesta quinta-feira (5/3), o parlamentar afirmou que teve uma conversa difícil com Ibaneis. "Contrariei o governador, é verdade. Telefonei pra ele e fui ofendido por ele. Minha honra foi ofendida e a honra da minha mãe foi ofendida, como se xingamento fosse argumento. Eu não tenho medo de retaliação ou punição", revelou. "O meu compromisso sempre foi e sempre vai ser com a população do Distrito Federal e com a minha consciência", completou.

"Não se sabe o tamanho do rombo, quanto dinheiro precisa. A dívida que hoje é do BRB vai passar para o Distrito Federal. O GDF quer aportar recursos de maneira ilimitada para salvar o banco, eu não posso ser a favor disso", disse.

Além de Manzoni, o deputado João Cardoso (Avante) também votou contra o projeto de lei e, nesta quinta-feira (5/3), também anunciou a saída da base aliada. O deputado Rogério Morro da Cruz (PRD) também fazia parte da base de Ibaneis e votou contra o projeto, mas, até o fechamento desta reportagem, não havia anunciado nada referente à sua saída da base.