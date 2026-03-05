João Cardoso rompe com base governista após exoneração de indicados no GDF

O deputado distrital João Cardoso (Avante) afirmou que não faz mais parte da base governista na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). A declaração foi feita após o governador Ibaneis Rocha (MDB) exonerar indicados do parlamentar que ocupavam cargos de confiança no Governo do Distrito Federal (GDF). O deputado votou contra o projeto de lei que prevê medidas para a capitalização do Banco de Brasília (BRB).

O parlamentar afirmou que as exonerações foram desnecessárias e classificou a medida como uma retaliação. “Os indicados que estão sendo exonerados são pessoas do grupo político da base de governo, que inclusive sempre apoiaram o governo do Distrito Federal e que são do nosso grupo político também. Acho que foi uma medida desnecessária”, disse.

Cardoso ressaltou que seu posicionamento contrário ao projeto foi baseado em uma análise técnica. “A votação que nós tivemos lá foi uma votação técnica. Foi um tipo de retaliação por não ter votado a favor de um projeto que eu analisei tecnicamente como auditor fiscal e que vi que tem várias falhas e que não acredito que esse projeto será levado a termo para resolver o problema do banco”, afirmou.

O parlamentar acrescentou que contou com apoio de especialistas para avaliar a proposta e pretende apresentar publicamente suas conclusões. “Não me arrependo de forma nenhuma. Semana que vem vou me pronunciar e apresentar tecnicamente todos os levantamentos que fiz, com ajuda de consultores especialistas do mercado financeiro e da área de incorporação imobiliária”, explicou.

O deputado declarou que, diante da situação, seguirá de forma independente. “Não tem como me considerar como base do governo neste momento mais. Da forma como foi feita, as atitudes que tiveram em relação aos demais deputados não foram acertadas”, afirmou.

Apesar disso, ele disse que não sofreu ameaças ou pressão direta durante a votação. “Muitas vezes, falam que os deputados foram coagidos. Eu não fui coagido hora nenhuma. Eu me considero um deputado independente, que sempre votou as matérias que acredita ser melhor para o Distrito Federal e para o BRB”, concluiu.