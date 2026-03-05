"A vida é feita de opções", diz Ibaneis sobre saída de deputados da base

"A vida é feita de opções. Eles fizeram a deles e eu a minha". A declaração é do governador Ibaneis Rocha (MDB), ao comentar a saída dos deputados distritais João Cardoso (Avante) e Thiago Manzoni (PL) da base aliada do governo na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). O desembarque dos parlamentares da base foi anunciado nesta quinta-feira (5/3) pelos próprios.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A saída dos deputados da base aliada acontece dois dias após a aprovação do Projeto de Lei do Executivo nº 2175/2026, que prevê a capitalização do Banco de Brasília (BRB) e coloca terrenos públicos como garantia para possíveis empréstimos a serem tomados pelo banco. Diferentemente dos outros deputados da base aliada, Manzoni e Cardoso votaram contra a proposta.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No dia seguinte, o governador exonerou aliados dos dois parlamentares de cargos de confiança no governo. A atitude foi vista como retaliação pelos deputados, que decidiram anunciar o desembarque do grupo aliado ao governo na Câmara.

Além de Manzoni e Cardoso, o deputado Rogério Morro da Cruz (PRD), que antes pertencia à base aliada do governo, também votou contra a proposta do Executivo, mas, até o fechamento desta reportagem, não tinha anunciado que sairia da base governista.