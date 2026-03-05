Ibaneis reafirma que encontros com Vorcaro foram 'pontuais e rápidos'

A divulgação, nesta quinta-feira (5/3), de trechos de mensagens trocadas entre o banqueiro Daniel Vorcaro e a ex-mulher respingou no governador Ibaneis Rocha (MDB). As mensagens estão entre documentos analisados pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS no Congresso e mostram Vorcaro dizendo que estava "em Brasília com o governador combinando estratégia de guerra".
A mensagem foi enviada cinco dias antes de o Banco Central rejeitar a compra do Master pelo Banco de Brasília (BRB). Após a divulgação das mensagens, o governador disse ao Correio que os encontros com o banqueiro foram "pontuais e rápidos".
"Nunca tratei de estratégia nenhuma, até porque de banco e de mercado financeiro eu não entendo nada", admitiu o governador.
Ibaneis afirmou ainda que só deu apoio político à operação de compra do Master pelo Banco de Brasília (BRB) porque foi convencido por Paulo Henrique Costa, ex-presidente do banco. "O Paulo Henrique tinha demonstrado, ao longo dos anos, ser um grande executivo e que a operação era favorável ao BRB, colocando o banco como o sexto do país", contou.
