Terracap diz que trecho da Serrinha dado como garantia a BRB não tem nascentes

Área em destaque foi colocada como garantia a possíveis empréstimos tomados pelo BRB em projeto de lei que prevê socorro ao banco - (crédito: Terracap)

Após polêmicas envolvendo a relevância da Serrinha do Paranoá para a segurança hídrica do Distrito Federal, a Agência de Desenvolvimento do DF (Terracap) veio a público anunciar que a área escolhida para ser dada como garantia a possíveis empréstimos tomados pelo Banco de Brasília para salvar o banco não possui recursos hídricos, tais como rios, nascentes ou mananciais, tampouco está inserido em Área de Proteção Permanente (APP).

"Destaca-se que a área é classificada como urbana, conforme estabelecido na Lei Complementar que revisa o Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT), sancionada em fevereiro de 2026, seguindo as mesmas diretrizes do PDOT anterior (2012)", disse a Terracap.

A empresa informou, ainda, que as ocupações em processo de regularização na ArineTaquari II são apenas confrontantes, não havendo qualquer interferência ou sobreposição com a área da Gleba A. É importante destacar que os condomínios que possuem Termos de Compromisso firmados para fins de regularização não serão impactados, permanecendo o processo de regularização nos mesmos moldes atualmente adotados.

Ao Correio, o engenheiro ambiental e gestor de recursos hídricos, Rodrigo Werneck, explicou que, de fato, não há nascente na área, mas o local é onde são recarregadas as nascentes. "A cidade não pode ficar perdendo áreas de recarga. A fisionomia de campo do cerrado que predomina ali é onde a água cai e infiltra. É uma área de recarga que a gente tem que proteger. A luta é difícil, mas a gente quer proteger", destacou.