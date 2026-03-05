InícioCidades DF
Terracap diz que trecho da Serrinha dado como garantia a BRB não tem nascentes

Em comunicado divulgado no fim da tarde desta quinta-feira (5/3), a Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) informou que a área denominada "Gleba A", de sua propriedade, não possui recursos hídricos, tais como rios, nascentes ou mananciais, nem está inserido em Área de Proteção Ambiental (APA)

Área em destaque foi colocada como garantia a possíveis empréstimos tomados pelo BRB em projeto de lei que prevê socorro ao banco - (crédito: Terracap)
Após polêmicas envolvendo a relevância da Serrinha do Paranoá para a segurança hídrica do Distrito Federal, a Agência de Desenvolvimento do DF (Terracap) veio a público anunciar que a área escolhida para ser dada como garantia a possíveis empréstimos tomados pelo Banco de Brasília para salvar o banco não possui recursos hídricos, tais como rios, nascentes ou mananciais, tampouco está inserido em Área de Proteção Permanente (APP). 

"Destaca-se que a área é classificada como urbana, conforme estabelecido na Lei Complementar que revisa o Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT), sancionada em fevereiro de 2026, seguindo as mesmas diretrizes do PDOT anterior (2012)", disse a Terracap. 

A empresa informou, ainda, que as ocupações em processo de regularização na ArineTaquari II são apenas confrontantes, não havendo qualquer interferência ou sobreposição com a área da Gleba A. É importante destacar que os condomínios que possuem Termos de Compromisso firmados para fins de regularização não serão impactados, permanecendo o processo de regularização nos mesmos moldes atualmente adotados.

Ao Correio, o engenheiro ambiental e gestor de recursos hídricos, Rodrigo Werneck, explicou que, de fato, não há nascente na área, mas o local é onde são recarregadas as nascentes. "A cidade não pode ficar perdendo áreas de recarga. A fisionomia de campo do cerrado que predomina ali é onde a água cai e infiltra. É uma área de recarga que a gente tem que proteger. A luta é difícil, mas a gente quer proteger", destacou. 

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 05/03/2026 19:53 / atualizado em 06/03/2026 16:28
