Homem é preso por tentar bloquear sinal de tornozeleira com chupa-cabra

A Polícia Penal do DF cumpriu mandado de prisão em Samambaia contra um homem de 25 anos acusado de tentar bloquear o sinal da tornozeleira eletrônica com um chupa-cabra. A ação ocorreu na tarde dessa quarta-feira (4/3).



O preso respondia por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Durante a abordagem, os policiais apreenderam o dispositivo bloqueador. O aparelho estava conectado a uma bateria portátil para evitar o rastreamento.

Após o flagrante, o homem foi encaminhado ao sistema prisional por descumprimento de medida restritiva de direito e fraude no sistema de monitoração.