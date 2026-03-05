InícioCidades DF
sistema prisional

Homem é preso por tentar bloquear sinal de tornozeleira com chupa-cabra

O preso respondia por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Durante a abordagem, os policiais apreenderam o dispositivo bloqueador

Homem foi preso e encaminhado ao sistema prisional - (crédito: Seape-Divulgação)
Homem foi preso e encaminhado ao sistema prisional - (crédito: Seape-Divulgação)

A Polícia Penal do DF cumpriu mandado de prisão em Samambaia contra um homem de 25 anos acusado de tentar bloquear o sinal da tornozeleira eletrônica com um chupa-cabra. A ação ocorreu na tarde dessa quarta-feira (4/3). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O preso respondia por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Durante a abordagem, os policiais apreenderam o dispositivo bloqueador. O aparelho estava conectado a uma bateria portátil para evitar o rastreamento.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Após o flagrante, o homem foi encaminhado ao sistema prisional por descumprimento de medida restritiva de direito e fraude no sistema de monitoração.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 05/03/2026 21:17
SIGA
x