Perseguição e descarte de drogas terminam em prisão no Recanto das Emas

A Polícia Civil do DF deteve nesta quinta-feira (5/3) um homem e um adolescente de 17 anos suspeitos de tráfico de drogas na região de Água Quente, no Recanto das Emas. A dupla tentou fugir durante a abordagem e dispensou, em um terreno baldio, potes de plástico com maconha, crack e cocaína.

A operação foi desencadeada pelos agentes da Seção de Repressão às Drogas (SRD) e da Seção de Atendimento à Mulher (SAM) da 27ª DP e visava o cumprimento de mandados de busca e apreensão.

Segundo a Polícia Civil, quando os agentes chegaram à casa, o homem e o adolescente tentaram fugir pelos fundos do imóvel. Na fuga, arremessaram potes plásticos por cima do muro para uma área vizinha. Ambos foram contidos logo em seguida, assim como a companheira de um deles, que estava no interior da residência. De acordo com o delegado Alexandre Godinho, chefe da 27ª DP, ela fazia parte da associação criminosa.

No terreno, os policiais encontraram três potes com porções de drogas prontas para comercialização, além de balança de precisão. Foram apreendidos 29 porções de crack, nove de cocaína, cinco de maconha, um caderno para anotações do tráfico e materiais para embalagem (plástico filme e tesoura).

O menor de idade tinha um mandado de busca e apreensão em aberto expedido pela Vara da Infância. Contra o investigado principal, além do flagrante por tráfico, foi cumprido um mandado de prisão preventiva decorrente de um processo de violência doméstica, referente a agressões cometidas contra a companheira.