Ibaneis celebra queda de homicídios no DF em fevereiro; o menor desde 1977

Em fevereiro de 2026, foi registrado o menor número de homicídios desde 1977, no Distrito Federal. No total, foram cinco casos contra 21 em fevereiro de 2025. A redução foi de 76,2%. Nas redes sociais, o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), comemorou o levantamento.

"Resultado da integração das forças de segurança, do uso de tecnologia e da valorização dos profissionais que protegem a nossa população", escreveu o chefe do Executivo.

Com a redução, o primeiro bimestre de 2026 também apresentou queda significativa nos crimes contra a vida. Nos dois primeiros meses do ano, foram registrados 21 homicídios, contra 37 ocorrências no mesmo período de 2025, o que representa redução de 43,2%.

Para o secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar, os resultados demonstram que a redução da violência é consequência direta de uma política de segurança estruturada e baseada em planejamento e integração.

“A redução dos homicídios no DF é resultado de uma política de segurança pública séria, construída com planejamento, integração entre as forças e investimentos permanentes em tecnologia e capacitação dos nossos profissionais. Cada vida preservada reforça que estamos no caminho certo, trabalhando de forma estratégica para garantir mais proteção e segurança à população”, disse Avelar.

A análise qualificada dos dados tem papel fundamental na definição das estratégias de segurança pública. “A gestão de dados é um dos pilares da segurança pública moderna. Com informações, conseguimos identificar padrões, direcionar melhor os recursos e antecipar ações para prevenir crimes. Esse trabalho permite decisões mais estratégicas e contribui diretamente para a redução dos homicídios e de outros indicadores criminais”, destaca Avelar.

Regiões sem homicídio

Outro dado que chama atenção é a redução da distribuição territorial da violência. Dezoito regiões administrativas do Distrito Federal não registraram homicídios no período: Gama, Brazlândia, Planaltina, Paranoá, Guará, Cruzeiro, Lago Sul, Lago Norte, Riacho Fundo, Riacho Fundo II, Candangolândia, Sudoeste, Varjão, Park Way, Jardim Botânico, SIA, Fercal e Arniqueira.

Além da redução no número de ocorrências, os dados apontam características relevantes sobre a dinâmica dos crimes registrados no período. Conflitos interpessoais representaram 43% dos casos, enquanto 62% ocorreram nos finais de semana. Além disso, 52% das ocorrências foram solucionadas com prisão imediata dos responsáveis pelos crimes, demonstrando a rápida atuação das forças de segurança. Em relação aos meios utilizados, 52% das ocorrências envolveram arma branca, enquanto apenas 19% foram cometidas com arma de fogo.

“A redução dos homicídios decorre, em grande medida, do engajamento do departamento operacional na coordenação do policiamento nas cidades, com atuação integrada dos comandos regionais e reforço do serviço voluntário. Isso ampliou a presença policial nas regiões mais críticas do Distrito Federal, possibilitou intensificar a fiscalização e o fechamento noturno de distribuidoras de bebidas em situação irregular, bem como fortaleceu as abordagens a suspeitos e as operações voltadas à retirada de armas de fogo e armas brancas”, explica a comandante-geral da PMDF, coronel Ana Paula Habka.

Distribuidoras de bebidas

Outro ponto de destaque é que não houve registro de homicídios nos arredores de bares e distribuidoras de bebidas nos dois primeiros meses de 2026. O resultado reforça os impactos positivos das medidas de ordenamento urbano, fiscalização e monitoramento implementadas pelo Governo do Distrito Federal em áreas com maior circulação de pessoas, como a restrição do horário de funcionamento desses estabelecimentos nas madrugadas.

“A Polícia Civil tem atuado de forma intensa tanto na investigação qualificada quanto nas ações operacionais das delegacias no combate ao tráfico de drogas e a outros crimes diretamente relacionados à dinâmica dos homicídios”, ressalta o delegado-geral adjunto da PCDF, Saulo Ribeiro Lopes. “Outro fator decisivo é a rapidez na investigação e na responsabilização dos autores. Muitas dessas ocorrências resultam em prisões em flagrante realizadas pela PCDF, o que permite a retirada desses indivíduos da convivência social e o encaminhamento à Justiça”, completa Saulo

Tecnologia e análise de dados

O resultado também reflete o fortalecimento das ferramentas de monitoramento e análise de dados utilizadas na segurança pública do DF. Na última semana, o Governo do Distrito Federal lançou a DF360, plataforma que amplia a capacidade de monitoramento e integração das informações estratégicas da segurança pública.

A ferramenta reúne dados operacionais e amplia o uso de tecnologias de monitoramento, incluindo a expansão da rede de câmeras e o acompanhamento em tempo real de indicadores criminais, permitindo respostas mais rápidas e ações preventivas mais eficientes.

O monitoramento permanente dos indicadores, aliado ao uso de tecnologia e à atuação integrada das forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Detran, tem permitido ações cada vez mais direcionadas à prevenção da violência e à preservação de vidas.

“O acompanhamento sistemático dos dados e o fortalecimento das estratégias de segurança seguem como prioridade, com foco na proteção da população e na ampliação da sensação de segurança no Distrito Federal”, conclui o secretário executivo de Segurança Pública, Alexandre Patury.

*Com informações da Agência Brasília

