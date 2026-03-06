CLDF envia ao GDF projeto de socorro ao BRB. Sanção pode ocorrer a qualquer momento

O projeto de lei de socorro ao Banco de Brasília (BRB) pode ser sancionado a qualquer momento. A redação final do Projeto de Lei do Executivo 2175/2016 foi entregue pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) ao GDF. A proposta prevê soluções para a capitalização do Banco de Brasília (BRB). A expectativa é que o governador Ibaneis Rocha (MDB) sancione ainda nesta sexta-feira (6/3).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A Mensagem ao Executivo, assinada pelo presidente da CLDF, Wellington Luiz (MDB), foi enviada ao governador na quinta-feira (5/3). O texto foi aprovado na Câmara com sete emendas, que podem ser vetadas ou não pelo governador.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ao Correio, Ibaneis não garantiu que a sanção irá acontecer hoje, mas não descartou a possibilidade. “O projeto ainda tem que passar pelas áreas técnicas”, destacou.

Após um debate acalorado, o PL 2175/2026 foi aprovado na última terça-feira (3/3) por 14 votos a 10. Protestos da oposição e sindicatos pediram a não-aprovação. A maior reclamação é quanto aos nove terrenos públicos colocados como garantia a possíveis empréstimos tomados pelo BRB. Entre eles, está uma área da Serrinha do Paranoá.



