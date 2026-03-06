GDF entrega 265 máquinas agrícolas para atender produtores familiares

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), entregou nesta sexta-feira (6/3) um total de 265 máquinas e equipamentos agrícolas destinados a atender os produtores familiares do DF. A cerimônia ocorreu na Praça do Buriti, em Brasília.

O investimento, realizado por meio da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal, soma R$ 18,7 milhões. Entre os equipamentos entregues estão tratores, caminhões, kits de irrigação e outros maquinários que irão reforçar as patrulhas agrícolas e ampliar a capacidade de produção no campo.

Durante o evento, o governador destacou a importância do setor rural para o abastecimento da capital e afirmou que o governo tem buscado fortalecer os produtores com investimentos e políticas de regularização fundiária.

“Estamos cercados de gente que gosta do agro. Fico muito feliz quando fazemos uma entrega dessa, pois estamos entregando para quem gosta do campo. Amar o campo é algo muito importante porque é de lá que vem toda a vida. Tudo que nós temos na cidade é produzido pelo homem do campo”, afirmou Ibaneis.

O governador também ressaltou avanços na regularização de terras no DF, um dos principais entraves enfrentados por produtores ao longo dos anos.

“Nós tínhamos um problema seríssimo no DF, que era a questão da regularização fundiária. Graças a um grupo de pessoas que se reuniram para conseguir a solução, com o apoio da Câmara Legislativa, nós conseguimos aprovar uma legislação que permitiu, até agora, e vai continuar permitindo, a entrega de mais de 3 mil documentos de regularização na mão dos nossos produtores”, disse.

“Há pouco tempo atrás, muitos produtores não tinham o direito de colocar a mão num documento e dizer ‘essa terra é minha e da minha família’. Nós estamos tirando essa impaciência que existia”, completou.