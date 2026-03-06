Consulado nos EUA apresenta documentário sobre pioneiras de Brasília

Por João Pedro Zamora*

O consulado-geral do Brasil em Miami realiza, nesta sexta-feira (6/2), o evento "A mulher brasileira na Flórida: valorização, capacitação e empreendedorismo". A ocasião contará com palestras e a exibição do documentário "Poeira e batom no planalto central", com a presença da diretora Tânia Fontenele.

O evento ocorre para homenagear as imigrantes mulheres brasileiras que lutam por melhores condições de vida em outros países, especialmente nos Estados Unidos.

Para gravar o longa, Tânia conversou com 50 mulheres que fizeram parte da construção da capital. Ao longo de suas pesquisas, ela notou que o papel feminino era quase sempre deixado de lado ou reduzido severamente. "Onde estão as mulheres na nossa história?", questionou a diretora durante o processo. "Percebi que não se falava das mulheres, que foram muito importantes para a construção da cidade. Elas deixaram suas cidades de origem e vieram pra cá, pra pisar na poeira, sem água, sem luz, pra construir a nova capital".

Tânia Fontenele possui doutorado em história pela Universidade de Brasília (UnB). Além dela, o evento contará com a presença de André Odenbreit, embaixador e Cônsul-geral do Brasil em Miami.

*Estagiário sob supervisão de Márcia Machado