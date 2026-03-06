InícioCidades DF
BRB-MASTER

TCDF dá novo prazo para BRB prestar esclarecimentos

O banco havia prestado esclarecimentos referentes às relações com o Master, mas foram considerados insuficientes pelo tribunal

TCDF dá novo prazo para BRB prestar esclarecimentos - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) deu ao Banco de Brasília (BRB) um prazo de 30 dias para que o banco preste esclarecimentos referentes às operações com o Master. A decisão foi tomada em sessão reservada na última quarta-feira (4/3), portanto, o prazo se encerra no dia 4 de abril. O BRB já havia prestado esclarecimentos, mas o tribunal os considerou insuficientes e determinou o novo prazo. 
Na mesma sessão reservada, o plenário também apreciou o pedido da Câmara Legislativa do DF (CLDF) para que o TCDF realize uma inspeção no Banco de Brasília. Antes disso, em 28 de janeiro, o tribunal já havia autorizado a realização de inspeção no Instituto de Previdência dos Servidores do DF (Iprev-DF) e no Banco de Brasília (BRB), além da apuração dos efeitos da liquidação extrajudicial do Banco Master e sobre o patrimônio do Fundo Solidário Garantidor (FSG). 
O processo corre em segredo de justiça.
 

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 06/03/2026 18:36
