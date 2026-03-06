Zoo de Brasília terá entrada gratuita para todas as mulheres neste sábado (7/3)

Além da gratuidade para as mulheres no sábado no domingo a visita também é de graça - (crédito: Divulgação/FJZB)

Neste sábado (7/3), todas as mulheres terão entrada gratuita no Zoológico de Brasília. A ação faz parte das comemorações do Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março (domingo). Além de homenagear as mulheres, a iniciativa busca incentivar momentos de lazer, convivência familiar e contato com a natureza.

A proposta é valorizar a presença feminina nos diferentes espaços da sociedade.

Além da gratuidade para as mulheres no sábado, o público poderá aproveitar a visita ao parque também no domingo, quando a entrada é gratuita para todos os visitantes, como parte do programa Lazer para Todos, iniciativa do Governo do Distrito Federal (GDF) que garante acesso livre ao zoológico aos domingos e feriados.

O fim de semana ainda contará com a programação do evento Zoo Animado, realizada no Teatro de Arena do Zoológico de Brasília. A atividade reúne artesanato, pintura de rosto, apresentações teatrais e brinquedos infláveis, com entrada gratuita.