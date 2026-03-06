ABDI e Coopa-DF lançam edital de R$ 900 mil para inovação no agro

ABDI e Coopa-DF lançam edital para inovação no agro - (crédito: Material cedido ao Correio )

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e a Cooperativa Agropecuária da Região do Distrito Federal (Coopa-DF) lançaram o 2º Edital Agro 4.0 — Edição AgroBrasília 2026, iniciativa voltada ao desenvolvimento de soluções tecnológicas para o agronegócio na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno.

Ao todo, serão destinados R$ 900 mil, distribuídos em seis prêmios de R$ 150 mil para projetos inovadores que promovam a transformação digital no campo. As inscrições estão abertas até 25 de março, na plataforma Prosas.

Cada proposta deverá ser desenvolvida por um grupo formado por uma startup ou empresa de tecnologia e, no mínimo, dois produtores rurais, com o objetivo de testar e implementar soluções na prática. As equipes terão sete meses para implantar as tecnologias nas propriedades, com posterior período de monitoramento.

As propostas devem se enquadrar em uma das seguintes categorias:

Agricultura de Precisão e Agricultura Digital

Tecnologias para Pecuária e Bem-Estar Animal

Bioinsumos e Manejo Sustentável

Tecnologias para Armazenamento da Produção Agropecuária

Gestão Hídrica e Irrigação Inteligente

Tecnologias para Propriedades Hortícolas e Frutíferas

Os projetos selecionados serão apresentados no Pavilhão de Inovação da AgroBrasília 2026, enquanto os resultados das soluções desenvolvidas devem ser divulgados durante a edição de 2027 do evento. O edital integra as ações do Programa Agro 4.0, que busca estimular o uso de tecnologias da Indústria para aumentar a produtividade, eficiência e sustentabilidade no campo.