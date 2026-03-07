Motorista fica ferido após carro colidir contra poste no Gama

Um motorista ficou ferido após bater o carro contra um poste de iluminação no Gama - (crédito: CBMDF/Divulgação )

Um motorista ficou ferido após bater o carro contra um poste de iluminação pública neste sábado (7/3), no Setor Central, AE 01/04, no Gama. O veículo, um GM/Celta vermelho, bateu contra a estrutura, que também sustenta a rede de transmissão de energia elétrica, causando danos ao poste. O condutor era o único ocupante do automóvel no momento do acidente.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foram acionadas às 7h16 e, ao chegarem ao local, prestaram atendimento ao motorista. Após avaliação clínica no local e regulação médica, ele foi encaminhado consciente e orientado para uma unidade hospitalar.

Durante o atendimento, os bombeiros realizaram o isolamento da área e o gerenciamento dos riscos, uma vez que a colisão comprometeu a estrutura do poste e a rede elétrica. A concessionária Neoenergia foi acionada para efetuar o desligamento da rede e realizar os reparos necessários.

Por questões de segurança e para viabilizar o trabalho das equipes, uma das vias da região precisou ser parcialmente interditada. Policiais da Polícia Militar do Distrito Federal ficaram responsáveis pela preservação do local e pelo controle do tráfego. Até o momento, não há informações sobre o que teria provocado o acidente.

O Corpo de Bombeiros orienta que, em situações envolvendo colisões com postes ou estruturas da rede elétrica, a população mantenha distância segura de cabos e fios, mesmo que aparentem estar desligados, e aguarde a chegada das equipes de emergência e da concessionária responsável.

