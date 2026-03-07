PMDF apreende 180kg de drogas em imóvel no Recanto das Emas

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu uma grande quantidade de drogas na madrugada deste sábado (7/3) na Quadra 404 do Recanto das Emas. Aproximadamente 180kg de entorpecentes foram encontrados em um imóvel utilizado como ponto de armazenamento e preparo para distribuição. A apreensão representa um prejuízo estimado em cerca de R$ 1 milhão ao tráfico de drogas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Socorro ao BRB deve ser sancionado até segunda



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ao todo, foram apreendidos 150 tabletes de maconha, 29 tabletes de skunk, que totalizam aproximadamente 30kg. Além disso, foram encontrados 750g de cocaína, 450 comprimidos de ecstasy, três balanças de precisão e diversas embalagens e apetrechos utilizados para fracionamento e distribuição das drogas.

Leia também: Acidente com ônibus escolar na EPIA deixa ao menos 16 feridos



A ação ocorreu por volta das 0h40 e foi realizada por policiais militares do Grupo Tático Operacional do 27º Batalhão (GTOP 47). A equipe chegou ao local após informações repassadas pelo serviço de inteligência da corporação que indicaram que o imóvel estaria sendo utilizado como base logística para o tráfico de drogas.

No momento em que as equipes realizavam o cerco ao local, um homem foi visto deixando a área. Os policiais tentaram realizar a abordagem, mas o suspeito conseguiu fugir pulando muros e telhados de residências próximas. Ele segue foragido até o momento.

Todo o material apreendido foi encaminhado à delegacia da área para os procedimentos legais. As investigações ficam a cargo da Polícia Civil do Distrito Federal, que busca identificar os responsáveis pelo armazenamento e distribuição das drogas.

