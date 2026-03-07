DF tem previsão de chuva durante todo o final de semana

Final de semana na capital será de chuva - (crédito: Ed Alves/CB)

Iniciando com uma manhã nublada, o final de semana no DF será de chuvas durante boa parte do dia. Neste sábado (7/3), a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva durante o dia todo. A temperatura mínima, no início do dia, foi de 20°, e a máxima pode chegar a 28° no período da tarde.

Já no domingo (8), a previsão é de que as chuvas diminuam com o passar do dia, e os pontos afetados estejam mais espalhados pela cidade, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

