Mulher fica ferida após capotagem de veículo no Lago Norte

Uma mulher ficou ferida após capotagem de um veículo VW Nivus, de cor chumbo, neste sábado (7/3). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e atendeu a ocorrência com o auxílio de três viaturas. O sinistro de trânsito ocorreu na entrada da QI 07, no Lago Norte.

Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram o veículo, que havia capotado, parado em posição normal na área verde lateral à via. Os militares atenderam dois ocupantes do veículo, seguindo o protocolo de trauma. Apenas uma vítima do sexo feminino foi transportada para hospital nas proximidades, consciente e orientada.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pelo trânsito no local. Não há informações sobre a dinâmica do acidente e o estado de saúde da ferida.