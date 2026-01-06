Baleado em emboscada, homem dirige até quartel para sobreviver

Homem tem carro alvejado e dirige ferido até quartel dos bombeiros em São Sebastião - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem de 42 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde de segunda-feira (5/1), no bairro Residencial Oeste, em São Sebastião, após ter seu carro alvejado no meio da rua. Mesmo ferido por disparos de arma de fogo, ele conseguiu dirigir até o quartel do Corpo de Bombeiros (CBMDF) da região para pedir socorro.

A ocorrência mobilizou equipes do 21º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Grupo Tático Operacional (GTOP41), acionadas por volta das 16h. Às equipes, a vítima relatou ter sido surpreendida por ocupantes de um carro de cor cinza, que efetuaram diversos disparos e fugiram em seguida, tomando rumo desconhecido.

O atendimento de emergência foi realizado pelo CBMDF, que informou que o homem chegou por meios próprios ao quartel de São Sebastião e precisou ser encaminhado com urgência ao hospital. O estado de saúde não foi divulgado.

O veículo conduzido pela vítima foi preservado para a realização de perícia. A PMDF realizou diligências imediatas na região e em possíveis rotas de fuga, enquanto o caso segue sob investigação da Polícia Civil (PCDF).



