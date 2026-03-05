PM finge assalto durante brincadeira e acaba baleado por amigo bombeiro no DF

Um bombeiro do Distrito Federal atirou contra o amigo, um policial militar de Minas Gerais, após o PM simular um assalto de brincadeira. O fato ocorreu nesta quinta-feira (5/3), na QNM 4 de Ceilândia Norte. O militar não corre risco de vida.
Segundo informações preliminares, o PM teria feito uma brincadeira com o bombeiro. Ele chegou de moto e capacete e anunciou o assalto. Nesse momento, sem identificar o amigo, o bombeiro atirou três vezes. Um dos disparos acertou o policial.
O bombeiro foi encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro) para prestar depoimento. O caso deve ser registrado como legítima defesa. Já o amigo foi conduzido ao hospital.