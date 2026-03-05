MPDFT denuncia maior agiota de Brazlândia, que cobrava juros de até 10%

Conhecido como "Moscão", homem denunciado pelo MPDFT à Justiça praticou os crimes de agiotagem (usura) e lavagem de dinheiro durante mais de 10 anos em Brazlândia - (crédito: Reprodução)

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) denunciou à Justiça um homem conhecido como “Moscão”, pelos crimes de agiotagem (usura) e lavagem de dinheiro praticados durante mais de 10 anos, em Brazlândia.

De acordo com a denúncia, o acusado mantinha um esquema ilegal de empréstimos, cobrando juros entre 5% e 10% ao mês, muito acima do limite permitido por lei. As investigações apontam que ele se aproveitava da situação de vulnerabilidade financeira das vítimas, exigindo cheques em branco, contratos informais e até procurações de imóveis como garantia das dívidas.

Durante as apurações, conduzidas pela 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), foram apreendidos centenas de cheques, documentos de empréstimos, computadores e celulares, além de planilhas que demonstrariam o controle da atividade ilegal. Apenas em cheques vinculados ao esquema, foram identificados mais de R$ 3,5 milhões.

Segundo o MPDFT, o dinheiro obtido com a agiotagem teria sido utilizado para adquirir imóveis e bens de alto valor, muitos deles registrados em nome de familiares, numa tentativa de ocultar e dissimular a origem ilícita do patrimônio. Entre os bens identificados estão apartamentos, unidades no setor hoteleiro e imóveis em diferentes regiões do Distrito Federal.