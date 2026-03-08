Homem é preso após atear fogo na própria casa ao discutir com a esposa; veja o vídeo

Homem é preso após atear fogo na própria casa - (crédito: Imagem cedido ao Correio/CMT)

Em pleno Dia Internacional da Mulher, celebrado neste domingo (8/3), um homem foi detido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) após atear fogo na própria casa, localizada no conjunto T da QNP 14, no P sul, em Ceilândia. O crime aconteceu depois de uma briga com a esposa, segundo relatos de testemunhas ao Correio.

Veja o vídeo:

Os bombeiros foram acionados pelos vizinhos. O homem, que não teve a identidade revelada, foi contido pela Polícia Militar e levado para a delegacia. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Matéria em atualização

