Celina destaca ações de proteção e qualificação para mulheres no DF

Na publicação, Celina criticou também estereótipos de gênero ainda presentes na sociedade - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), destacou, em um vídeo publicado nas redes socias neste domingo (8/3), Dia Internacional da Mulher, ações do governo voltadas à proteção e à autonomia das mulheres. “Porque o Dia da Mulher não pode ser só sobre homenagem. Precisa ser sobre proteção, respeito e mudança real na vida das mulheres”, afirmou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo a vice-governadora, o GDF ampliou em mais de 1.000% os investimentos em políticas para mulheres nos últimos anos. Ainda de acordo com Celina, a rede de atendimento passou de 14 para 31 unidades.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A pré-candidata ao GDF assegura que o governo tem focado em capacitação e oportunidades profissionais. Conforme Celina, mais de 400 mil mulheres foram atendidas em programas de qualificação, com o objetivo de ampliar autonomia financeira e inserção no mercado de trabalho.

Leia também: Museu da República recebe celebração ao Dia Internacional da Mulher

Celina destacou ainda ações de prevenção e acompanhamento contínuo. Segundo ela, apenas em 2025, foram contabilizados mais de 70 mil atendimentos diretos, e no programa Viva Flor, mais de 1.100 mulheres são monitoradas diariamente para reduzir riscos de violência.

Na publicação, a vice-governador criticou estereótipos de gênero ainda presentes na sociedade. “Ainda tem quem diga que lugar de mulher é na cozinha, que não entende de política e não nasceu para liderar. Mas no Distrito Federal a gente responde com ações, proteção e oportunidade”, afirmou.