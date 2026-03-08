InícioCidades DF
Homem morre após ser atropelado no Riacho Fundo ll

Bombeiros iniciaram as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP), mas não houve restauração dos sinais vitais da vítima. O óbito foi constatado no local

Via precisou ser parcialmente interditada para a realização do atendimento - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Via precisou ser parcialmente interditada para a realização do atendimento

Um homem morreu após ser atropelado por um Voyage, de cor preta, na QN 05, Conjunto 08, entre Riacho Fundo ll e Recanto das Emas, na DF 001, sentido Samambaia.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado nesse sábado (7/3), e encaminhou quatro viaturas para o socorro. No local, as equipes encontraram um homem caído ao solo, sem sinais vitais.

Os socorristas iniciaram as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) e os procedimentos para vítimas de trauma, seguindo a regulação médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, não houve restauração dos sinais vitais, sendo constatado o óbito no local. O condutor nada sofreu.

A via precisou ser parcialmente interditada para a realização do atendimento. A Polícia Militar ficou responsável pelo local, aguardando a perícia da Polícia Civil. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.

