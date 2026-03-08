Equipe do Sesi-DF garante vaga em torneio mundial de robótica

A Albatroid, equipe formada por estudantes do Serviço Social da Indústria do Distrito Federal (Sesi-DF), será uma das representantes brasileiras no First Championship 2026 — torneio mundial de robótica em Houston, no Texas, nos Estados Unidos, em abril. O resultado foi anunciado na tarde deste domingo (8/3) na final do Festival Sesi de Educação, na Fundação Bienal de São Paulo, no Parque do Ibirapuera.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O time compete na modalidade First Lego League Challenge (FLLC), da qual participaram 100 equipes de diversos estados. Três se classificaram para o torneio internacional. Elas tiveram de montar e programar robôs com a tecnologia Lego e também foram avaliadas quanto ao projeto de inovação desenvolvido na temporada, o design do robô e os core values (valores fundamentais).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A Albatroid foi a terceira finalista da premiação principal, o Champion’s Award, o que assegurou a classificação para o mundial. O robô que a equipe levará ao exterior foi o melhor da disputa nacional, vencendo a categoria Desempenho do Robô por alcançar a maior pontuação possível no desafio da mesa (545 pontos) em dois dos três rounds disputados. A segunda finalista dessa categoria também é uma equipe de estudantes da Rede Sesi-DF de Educação, a Atomics, que alcançou o máximo de pontos em um round e empatou com outro time. O critério de desempate foi a segunda maior pontuação, considerando os três rounds, o que a fez conquistar o troféu.

Engenharia premiada

Na First Robotics Competition (FRC), modalidade em que os estudantes competem com robôs de porte industrial, a Robot’s District conquistou o prêmio Excelência em Engenharia, que premia o robô que apresenta uma solução projetada para que os componentes funcionem de forma integrada.

De acordo com a avaliação dos juízes, lida durante a premiação, “a equipe desenvolveu uma base sólida de engenharia, com uma abordagem profissional no processo. Batizado de Scorpion, o robô do time pesa 48kg e tem 55cm de altura. Das 48 equipes que participaram da modalidade, a Robot’s District terminou na 14ª colocação das partidas qualificatórias.

Stem Racing

Na modalidade voltada à velocidade, a equipe Axis trará para casa o troféu Identidade Visual. Nesse quesito, os juízes observaram como a equipe se apresenta, o quão rápido a ela é reconhecida visualmente na competição e a estratégia usada para criar a identidade visual do time.

Responsável pelo marketing da escuderia, a novata na competição Carolyna Castro, de 17 anos, segurava, realizada, o troféu. “É emocionante. No começo, não me sentia segura, mas, com o tempo, fiquei mais confiante e cada vez mais orgulhosa de mim mesma”, conta, sobre a missão que exerceu na escuderia.

Nessa competição, os estudantes são desafiados a projetar protótipos de carros de corrida para acelerar em uma pista de 20 metros de comprimento. Também precisam preparar um plano de negócios, buscar apoiadores e pensar em marketing e em estratégias para mídias sociais. As atividades incluem, ainda, um projeto social, que pode ser critério de desempate.

“Nossas premiações são resultado do trabalho que fazemos nas nossas escolas e da atuação massiva das tecnologias educacionais dentro de sala de aula. Toda a parte STEAM [acrônimo em inglês com as iniciais de Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática] é trabalhada junto à parte pedagógica, o que tem sido essencial para alcançarmos prêmios como estes”, destaca a gerente executiva de Educação do Sesi/Senai-DF, Valéria Silva.

Também competiram pela Rede Sesi-DF de Educação as equipes Aion-X, da modalidade FLLC, e Harpia, da Stem Racing.



Com informações do Sesi-DF