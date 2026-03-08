InícioCidades DF
Universidade de Brasília

Gestões acadêmicas da UnB emitem nota conjunta após episódio de vandalismo no IdA

Em nota conjunta, gestões do departamento de arte da universidade classificaram episódio como "ataque de extema direita". Grafites foram vandalizados com tinta branca

Grafites na área externa do Instituto de Artes Visuais da UnB vandalizados com tinta branca - (crédito: Reprodução / Instagram / CAVIS)
Grafites na área externa do Instituto de Artes Visuais da UnB vandalizados com tinta branca - (crédito: Reprodução / Instagram / CAVIS)

As gestões dos departamentos de arte da Universidade de Brasília (UnB) repudiaram, nesse sábado (7/3), um episódio de vandalismo cometido no Instituto de Artes. Por meio de nota conjunta, as gestões do Cavis (Centro Acadêmico de Artes Visuais), do Centro Acadêmico de Teoria, Crítica e História da Arte, do Diretório Central dos Estudantes, e do corpo estudantil do Departamento de Artes Visuais classificaram o episódio como um "ataque de extrema direita". 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Durante o comunicado, as gestões afirmaram que o ataque foi feito por indivíduos que invadiram o instituto com galões de tinta branca. Com o material, vandalizaram grafites feitos nas paredes da parte externa do local, "na tentativa errônea de homogeneização da paisagem urbana".

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Grafite não é vandalismo, é resistência, é história e é uma forma milenar de artistas se expressarem", alerta a nota. As gestões ainda salientaram que as paredes do instituto são "repletas de anos de desenhos, piadas, opiniões e comentários sociais de gerações de estudantes". 

A nota também ressalta que a "preservação histórica e cultural deve ser tratada como prioridade pelas nossas instituições". O Correio procurou a UnB para um posicionamento e aguarda resposta. 

Veja a nota completa publicada pelos departamentos: 

Saiba Mais

 

 

 


  • Google Discover Icon

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Tags

Por Gabriel Botelho
postado em 08/03/2026 20:05
SIGA
x