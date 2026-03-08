Gestões acadêmicas da UnB emitem nota conjunta após episódio de vandalismo no IdA

As gestões dos departamentos de arte da Universidade de Brasília (UnB) repudiaram, nesse sábado (7/3), um episódio de vandalismo cometido no Instituto de Artes. Por meio de nota conjunta, as gestões do Cavis (Centro Acadêmico de Artes Visuais), do Centro Acadêmico de Teoria, Crítica e História da Arte, do Diretório Central dos Estudantes, e do corpo estudantil do Departamento de Artes Visuais classificaram o episódio como um "ataque de extrema direita".
Durante o comunicado, as gestões afirmaram que o ataque foi feito por indivíduos que invadiram o instituto com galões de tinta branca. Com o material, vandalizaram grafites feitos nas paredes da parte externa do local, "na tentativa errônea de homogeneização da paisagem urbana".
"Grafite não é vandalismo, é resistência, é história e é uma forma milenar de artistas se expressarem", alerta a nota. As gestões ainda salientaram que as paredes do instituto são "repletas de anos de desenhos, piadas, opiniões e comentários sociais de gerações de estudantes".
A nota também ressalta que a "preservação histórica e cultural deve ser tratada como prioridade pelas nossas instituições". O Correio procurou a UnB para um posicionamento e aguarda resposta.
Veja a nota completa publicada pelos departamentos:
