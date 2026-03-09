Mulher vítima de violência doméstica esfaqueia companheiro em São Sebastião

As imagens disponibilizadas aos policiais também comprovam episódios anteriores de violência praticados pelo homem contra a vítima - (crédito: Caio Gomez)

Um homem foi socorrido em estado grave após ser atingido por um golpe de faca desferido por sua companheira durante um episódio de violência doméstica no Bairro Vila Nova, em São Sebastião. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), relatos de testemunhas e evidências em vídeo entregues à equipe confirmam que o indivíduo estava agredindo a mulher no momento em que ela reagiu para se defender.

Policiais militares do 21º Batalhão foram acionados para atender à ocorrência por volta das 16h45 desse domingo (8/3) e, ao chegarem ao local, encontraram o agressor caído em via pública com um ferimento na região da costela. O socorro foi prestado por equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU, que encaminharam o homem ao Hospital Regional do Paranoá.

As imagens disponibilizadas aos policiais também comprovam episódios anteriores de violência praticados pelo homem contra a vítima. Após garantirem que não havia crianças ou outras pessoas necessitando de auxílio no interior da residência, os militares realizaram buscas na região, mas a mulher não foi localizada.

Mais tarde, no entanto, ela se apresentou na delegacia acompanhada de uma advogada. Na unidade policial, relatou ser vítima de violência doméstica e afirmou ter agido em legítima defesa. Segundo a polícia, ela não é considerada foragida.

A ocorrência foi registrada na 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), que ficará responsável pela investigação do caso. As evidências colhidas no local, que reforçam a tese de legítima defesa diante das agressões sofridas pela mulher, foram apresentadas à autoridade policial. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do homem internado.

Onde pedir ajuda

» Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

» Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF). E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br. WhatsApp: (61) 98626-1197. Site: www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher.

» Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

» Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.

Deam 1: previne, reprime e investiga os crimes praticados contra a mulher em todo o DF, à exceção de Ceilândia.

Endereço: EQS 204/205, Asa Sul. Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673. E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br.

Deam 2: previne, reprime e investiga crimes contra a mulher praticados em Ceilândia. Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia. Telefones: 3207-7391 /3207-7408 / 3207-7438.