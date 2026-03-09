Obituário: 33 funerais no DF nesta segunda (9/3); veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (9/3):

Campo da Esperança

Adenisia Garcia Ferreira, 93 anos



Edineia Cestaro Jorge, 97 anos



Francisca Oliveira da Rocha, 87 anos



Fumiko Inagaki Nakamura, 84 anos



Ilma Guapindaia Barreto, 92 anos



Ines de Sena Carvalho, 82 anos



José Maurício de Mesquita Júnior, 64 anos



Luca Vaz Lavinas, menos de 1 ano



Ozenilda Dantas Barreto, 70 anos



Sebastiana Vaz Duarte, 93 anos



Sueli Lopes Marques, 94 anos



Wilson Campelo e Silva, 69 anos

Taguatinga

Aor Carvalhido Filgueiras, 82 anos



Elisa Araújo Cardoso, menos de 1 ano



Elizete Souza dos Santos, 54 anos



Iara Santana, 61 anos



Marsalia Maria Pereira Rocha, 65 anos



Priscila Ribeiro de Carvalho, 35 anos



Raniely Cristina Santana Barbosa, 20 anos



Santos Nevil Dal-Col, 85 anos



Sildete Pereira da Silva, 53 anos



Valdivino Geraldo de Sousa, 72 anos



William Gomes dos Santos, 42 anos

Gama

Antônio Jorge de Sousa, 62 anos



João Eduardo da Silva, 81 anos

Planaltina

Gustavo Muniz Caputo de Faria, 23 anos



Hilda Carlos Viana, 74 anos



Maria Guadalupe Ribeiro de Jesus, menos de 1 ano

Brazlândia

Antônia Barbosa de Castro, 73 anos



Francisco Geraldo de Freitas, 71 anos

Sobradinho

Clarinda de Almeida Angelim, 91 anos



Hércio de Oliveira Lima, 46 anos

Jardim Metropolitano

Fabio Leonardo Jorge, 71 anos

