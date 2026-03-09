Obituário: 33 funerais no DF nesta segunda (9/3); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (9/3):
Campo da Esperança
- Adenisia Garcia Ferreira, 93 anos
- Edineia Cestaro Jorge, 97 anos
- Francisca Oliveira da Rocha, 87 anos
- Fumiko Inagaki Nakamura, 84 anos
- Ilma Guapindaia Barreto, 92 anos
- Ines de Sena Carvalho, 82 anos
- José Maurício de Mesquita Júnior, 64 anos
- Luca Vaz Lavinas, menos de 1 ano
- Ozenilda Dantas Barreto, 70 anos
- Sebastiana Vaz Duarte, 93 anos
- Sueli Lopes Marques, 94 anos
- Wilson Campelo e Silva, 69 anos
Taguatinga
- Aor Carvalhido Filgueiras, 82 anos
- Elisa Araújo Cardoso, menos de 1 ano
- Elizete Souza dos Santos, 54 anos
- Iara Santana, 61 anos
- Marsalia Maria Pereira Rocha, 65 anos
- Priscila Ribeiro de Carvalho, 35 anos
- Raniely Cristina Santana Barbosa, 20 anos
- Santos Nevil Dal-Col, 85 anos
- Sildete Pereira da Silva, 53 anos
- Valdivino Geraldo de Sousa, 72 anos
- William Gomes dos Santos, 42 anos
Gama
- Antônio Jorge de Sousa, 62 anos
- João Eduardo da Silva, 81 anos
Planaltina
- Gustavo Muniz Caputo de Faria, 23 anos
- Hilda Carlos Viana, 74 anos
- Maria Guadalupe Ribeiro de Jesus, menos de 1 ano
Brazlândia
- Antônia Barbosa de Castro, 73 anos
- Francisco Geraldo de Freitas, 71 anos
Sobradinho
- Clarinda de Almeida Angelim, 91 anos
- Hércio de Oliveira Lima, 46 anos
Jardim Metropolitano
- Fabio Leonardo Jorge, 71 anos
