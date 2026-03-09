InícioCidades DF
LUTO

Obituário: 33 funerais no DF nesta segunda (9/3); veja lista

Confira quais foram os sepultamentos em 9 de março de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (9/3):

Campo da Esperança

  • Adenisia Garcia Ferreira, 93 anos
  • Edineia Cestaro Jorge, 97 anos
  • Francisca Oliveira da Rocha, 87 anos
  • Fumiko Inagaki Nakamura, 84 anos
  • Ilma Guapindaia Barreto, 92 anos
  • Ines de Sena Carvalho, 82 anos
  • José Maurício de Mesquita Júnior, 64 anos
  • Luca Vaz Lavinas, menos de 1 ano
  • Ozenilda Dantas Barreto, 70 anos
  • Sebastiana Vaz Duarte, 93 anos
  • Sueli Lopes Marques, 94 anos
  • Wilson Campelo e Silva, 69 anos

Taguatinga

  • Aor Carvalhido Filgueiras, 82 anos
  • Elisa Araújo Cardoso, menos de 1 ano
  • Elizete Souza dos Santos, 54 anos
  • Iara Santana, 61 anos
  • Marsalia Maria Pereira Rocha, 65 anos
  • Priscila Ribeiro de Carvalho, 35 anos
  • Raniely Cristina Santana Barbosa, 20 anos
  • Santos Nevil Dal-Col, 85 anos
  • Sildete Pereira da Silva, 53 anos
  • Valdivino Geraldo de Sousa, 72 anos
  • William Gomes dos Santos, 42 anos

Gama

  • Antônio Jorge de Sousa, 62 anos
  • João Eduardo da Silva, 81 anos

Planaltina

  • Gustavo Muniz Caputo de Faria, 23 anos
  • Hilda Carlos Viana, 74 anos
  • Maria Guadalupe Ribeiro de Jesus, menos de 1 ano

Brazlândia

  • Antônia Barbosa de Castro, 73 anos
  • Francisco Geraldo de Freitas, 71 anos

Sobradinho

  • Clarinda de Almeida Angelim, 91 anos
  • Hércio de Oliveira Lima, 46 anos

Jardim Metropolitano

  • Fabio Leonardo Jorge, 71 anos

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 09/03/2026 17:58
