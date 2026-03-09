Incêndio atinge loja comercial em Águas Claras nesta segunda (9/3)

Bombeiros combateram o incêndio em loja comercial em Águas Claras - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Por Luiz Francisco*—Na manhã desta segunda-feira (9/3), um incêndio atingiu uma loja comercial na esquina da Avenida Araucária com a rua 17, em Águas Claras. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) fcuidou da segurança do local para evitar possíveis vítimas por intoxicação.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ao chegar ao local, os militares encontraram grande quantidade de fumaça que saía do interior do estabelecimento. Segundo a CBMDF, a suspeita é de que o incêndio ocorreu por conta de curto-circuito no sistema da caixa de energia do imóvel.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A equipe de bombeiros apagou o incêndio e realizou a ventilação do ambiente para retirada do excesso de fumaça. Segundo os militares, não houve vítimas porque as pessoas foram evacuadas do estabelecimento comercial.