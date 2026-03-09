Prefeitura de Pirenópolis anuncia programação especial da Semana Santa

Procissões, Via Sacra encenada e celebrações pascais movimentam a cidade histórica e atraem moradores e visitantes - (crédito: | Foto: Álvaro Gaspre)

A Prefeitura de Pirenópolis divulgou a programação oficial da Semana Santa, um dos períodos mais simbólicos do calendário religioso e cultural da cidade histórica. As celebrações reúnem moradores, fiéis e turistas em procissões, missas, encenações e momentos de reflexão que preservam tradições centenárias do município.

A programação começa em 27 de março, com a procissão de Nossa Senhora das Dores, às 18h30, saindo da Matriz Nossa Senhora do Rosário, e segue ao longo da semana com diversas manifestações de fé que percorrem igrejas históricas e ruas de pedra da cidade.

No sábado (28/03), às 19h, acontece a procissão do Senhor dos Passos, com saída da Igreja do Bonfim. Já no domingo (29/03), às 8h, ocorre a Procissão de Ramos, saindo do Bonfim em direção à Matriz Nossa Senhora do Rosário. Ainda no domingo à noite, acontecem as tradicionais Procissões do Encontro, uma das manifestações mais emocionantes da programação. Às 18h40 sai a procissão do Senhor dos Passos, da Igreja do Carmo, e às 19h a procissão de Nossa Senhora das Dores, da Matriz, simbolizando o encontro de Maria com Cristo a caminho do Calvário.

Na segunda-feira (30/03), às 20h, ocorre na Matriz a Procissão do Depósito do Senhor dos Passos, seguida do Canto do Perdão, um momento de profunda reflexão para os fiéis.

Na terça-feira (31/03), às 19h, também na Matriz, será realizada a Meditação das Sete Palavras de Jesus na Cruz, celebração que recorda as últimas palavras de Cristo antes da crucificação.

O Tríduo Pascal começa na quinta-feira (02/04), às 20h, com a Missa In Coena Domini e o tradicional lava-pés, na Matriz. Após a celebração, o Santíssimo Sacramento permanecerá exposto até às 14h50 da Sexta-feira Santa. Ainda na quinta-feira, às 22h, acontece a Encenação da Última Ceia, no Espaço Cultural Dom Manoel Pestana, que fica atrás da igreja Matriz.

Na Sexta-feira Santa (03/04), a programação inicia às 9h com a Via Sacra encenada, na Matriz de Santa Bárbara. Às 15h acontece a Adoração da Santa Cruz, na Matriz Nossa Senhora do Rosário, seguida às 19h pela tradicional Procissão do Senhor Morto, uma das cerimônias mais solenes da Semana Santa em Pirenópolis.

No sábado (04/04), às 8h, será celebrada a Missa seguida de Procissão até o cemitério, com a oração do Ofício das Almas. À noite, às 20h, ocorre a Solene Vigília Pascal, também na Matriz.

As celebrações se encerram no Domingo de Páscoa (05/04) com dois momentos especiais: às 12h acontece a Tocata da Banda Phoenix, na Matriz, e às 20h será realizada a Entrega da Coroa do Divino Espírito Santo, cerimônia que marca o início das preparações para a tradicional Festa do Divino.

Programação da Semana Santa





27/03 – Sexta-feira

18h30 – Procissão de Nossa Senhora das Dores - Local: Matriz Nossa Senhora do Rosário





28/03 – Sábado

19h – Procissão do Senhor dos Passos - Local: Igreja do Bonfim





29/03 – Domingo

8h – Procissão de Ramos - Local: Igreja do Bonfim

18h40 – Procissão do Encontro – Senhor dos Passos - Local: Igreja do Carmo

19h – Procissão do Encontro – Nossa Senhora das Dores - Local: Matriz





30/03 – Segunda-feira

20h – Procissão do Depósito do Senhor dos Passos e Canto do Perdão - Local: Matriz Nossa Senhora do Rosário





31/03 – Terça-feira

19h – Meditação das Sete Palavras de Jesus na Cruz - Local: Matriz Nossa Senhora do Rosário





02/04 – Quinta-feira

20h – Missa In Coena Domini e Lava-pés – Início do Tríduo Pascal - Local: Matriz Nossa Senhora do Rosário

Exposição do Santíssimo Sacramento até às 14h50 de Sexta-feira

22h – Encenação da Última Ceia - Local: Espaço Cultural Dom Manoel Pestana - atrás da igreja Matriz





03/04 – Sexta-feira Santa

9h – Via Sacra encenada - Local: Matriz de Santa Bárbara

15h – Adoração da Santa Cruz

(Local: Matriz Nossa Senhora do Rosário)

19h – Procissão do Senhor Morto

(Local: Matriz Nossa Senhora do Rosário)





04/04 – Sábado

8h – Missa e Procissão para o cemitério com oração do Ofício das Almas

(Local: Matriz Nossa Senhora do Rosário)

20h – Solene Vigília Pascal

(Local: Matriz Nossa Senhora do Rosário)





05/04 – Domingo de Páscoa

12h – Tocata da Banda Phoenix

(Local: Matriz Nossa Senhora do Rosário)

20h – Entrega da Coroa do Divino Espírito Santo

(Local: Matriz Nossa Senhora do Rosário)



