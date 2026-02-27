Pirenópolis entra em ranking global de destinos mais acolhedores do mundo

O Centro Histórico concentra boa parte do movimento turístico com a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário sendo um dos principais símbolos da cidade. - (crédito: Reprodução/PortalGov)

As ruas de pedra, os casarões coloridos e as cachoeiras ajudam a explicar por que Pirenópolis (GO) acaba de conquistar destaque internacional. A cidade goiana aparece na 6ª posição do ranking global dos destinos mais acolhedores do mundo, divulgado pela plataforma de viagens Booking.com.

O levantamento foi feito com base em mais de 370 milhões de avaliações verificadas de viajantes em todo o mundo. A lista reúne cidades reconhecidas pela hospitalidade, qualidade dos serviços e experiência oferecida aos visitantes.

Ao lado de destinos tradicionais do turismo europeu e asiático, como Zermatt, na Suíça, e Kyoto, no Japão, Pirenópolis representa o Brasil no ranking e reforça a força do turismo histórico-cultural no país.

Nascida do ouro

Fundada em 1727 durante o ciclo do ouro, a cidade surgiu como um dos núcleos mineradores da região. Com o declínio da mineração, a cidade atravessou períodos de estagnação econômica, mas preservou sua arquitetura colonial e suas tradições culturais.

O nome faz referência à Serra dos Pireneus, que contorna o município. Em 1989, o conjunto arquitetônico e paisagístico foi tombado como Patrimônio Nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), garantindo a preservação das construções históricas.

Memória viva

O Centro Histórico concentra boa parte do movimento turístico com a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário sendo um dos principais símbolos da cidade, mantendo a estética colonial e seguindo como ponto de referência para moradores e visitantes.

Pequenas pousadas, restaurantes instalados em casarões antigos e ateliês de artesanato compõem o cenário. A proposta é simples: caminhar sem pressa.

Se o centro histórico preserva o passado, as cachoeiras projetam a cidade como destino de ecoturismo. (foto: Reprodução/PortalGov)

Natureza e Turismo

Se o centro histórico preserva o passado, as cachoeiras projetam a cidade como destino de ecoturismo, reúne dezenas de quedas d’água em propriedades privadas e reservas ambientais, como o complexo da Cachoeira do Abade e áreas próximas ao Parque Estadual dos Pireneus, onde está um dos pontos mais altos do estado.

Além da paisagem, Pirenópolis mantém tradições como as Cavalhadas e a Festa do Divino Espírito Santo, que movimentam a cidade todos os anos. Pela proximidade com Brasília e Goiânia, o município recebe grande fluxo de turistas, especialmente em feriados prolongados e durante eventos culturais, quando a taxa de ocupação hoteleira costuma se aproximar da capacidade máxima.

O reconhecimento internacional tende a fortalecer ainda mais o turismo local, principal motor da economia da cidade.

