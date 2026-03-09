InícioCidades DF
Lago Paranoá

Bombeiros buscam homem afogado no Lago Paranoá

Equipes receberam o chamado no fim da tarde sobre um afogamento no Setor de Clubes Norte

Três embarcações estão no local auxilando uma equipe de mergulhadores - (crédito: CBMDF)
Um homem ainda não identificado se afogou no Lago Paranoá, próximo ao Corpo de Fuzileiros Navais, no Setor de Clubes Norte, na tarde desta segunda-feira (9/3). O Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal (CBMDF) faz buscas no local. 

Em nota, o CMBDF informa que o chamado de resgate foi feito por volta das 17h30 e que estão sendo empregadas quatro viaturas, três embarcações e uma equipe de mergulhadores. Uma equipe médica com suporte avançado de vida também está de prontidão no Posto de Comando.

“Tendo em vista que já passa de uma hora de submersão, a busca deixa de ser emergencial, considerando que não há perspectiva de sobrevivência”, explica o tenente Jean Charles.

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 09/03/2026 19:59
