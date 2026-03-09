Hospital Regional de Ceilândia promove mutirão de implantação de DIU

Por Ana Carolina Alli* — No Hospital Regional de Ceilândia (HRC), profissionais do centro obstétrico da unidade organizaram uma força-tarefa de implantação do dispositivo intrauterino (DIU) em pacientes e servidoras. A ação teve a colaboração da Secretaria de Saúde (SES-DF) e fez parte das comemorações do mês de março, com o Dia Internacional da Mulher.

Essa foi a última parte do projeto iniciado pela equipe de enfermagem do HRC. Ao todo, foram atendidas 227 mulheres, desde novembro do ano passado, sendo 145 moradoras de Ceilândia e do Sol Nascente. A ação teve um componente educacional: até o momento foram habilitadas 16 enfermeiras da Região de Saúde Oeste na inserção e retirada do dispositivo.

Também participaram acadêmicas de enfermagem da Universidade de Brasília (UnB), que realizaram horas complementares no projeto, atuando no acolhimento das mulheres, esclarecimento de dúvidas e organização da agenda dos profissionais.

A certificação dos profissionais e acadêmicas é feita pela Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras do Distrito Federal (Abenfo-DF).

*Estagiária sob a supervisão de Malcia Afonso