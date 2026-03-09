Mulher morta pelo ex é identificada; corpo foi levado pelo suspeito até delegacia

Wellington e Luana tiveram um relacionamento de 20 anos - (crédito: Reprodução)

A vítima do feminicídio investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal em Planaltina foi identificada como Luana Moreira Marques, de 41 anos. A manicure deixou três filhos — dois homens maiores de idade e uma adolescente de 17 anos.

O corpo de Luana foi encontrado no banco da frente do carro conduzido pelo suspeito, identificado como Wellington, com quem ela manteve um relacionamento por cerca de 20 anos. O veículo foi estacionado nas dependências da 16ª Delegacia de Polícia de Planaltina, onde o homem se apresentou espontaneamente e relatou o crime.

Segundo informações apuradas até o momento, Luana havia se separado do companheiro há aproximadamente um mês, e ele não aceitava o fim do relacionamento.

De acordo com as informações preliminares, o crime foi cometido com o uso de uma faca, que foi apreendida pela polícia. A perícia inicial identificou três lesões provocadas por instrumento perfurocortante, sendo uma delas na região do pescoço.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foram acionadas e confirmaram o óbito. A Polícia Científica do Distrito Federal realizou a perícia no local.

O caso segue sob investigação da 16ª Delegacia de Polícia de Planaltina.