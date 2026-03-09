Cobra-cipó verde é resgatada no Setor de Mansões Park Way

A cobra-cipó verde foi resgatada, no Park Way, pelos bombeiros - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Por Luiz Francisco*

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) resgatou, nesta segunda-feira (9), uma cobra cipó-verde na quadra 12 do Setor de Mansões do Park Way. Os militares encontraram o animal dentro de uma casa, após os moradores relatarem a ocorrência. As equipes do CBMDF resgataram a cobra com segurança, sem causar ferimentos ao réptil, que foi transportado e devolvido à fauna.

Os militares orientam que, ao avistar animais silvestres em áreas urbanas ou residenciais, não tente interagir, capturar ou afugentar o bicho. “Mantenha uma distância segura, monitore visualmente a localização do espécime e acione imediatamente o CBMDF pelo telefone 193”, esclareceu a corporação em nota.

Animal silvestre

A cobra-cipó verde (Philodryas olfersii) é encontrada em diversos biomas brasileiros, como: Cerrado, Mata Atlântica e áreas abertas arborizadas. Como é uma espécie semiarborícola, o habitat costuma ser arbustos, árvores baixas e vegetação densa.

O animal costuma atingir mais de um metro de comprimento, possui cabeça alongada e olhos grandes com pupila arredondada. A coloração natural da espécie é verde intensa e é considerada uma serpente opistóglifa (dentes posteriores inoculadores de toxina), ou seja, a cobra é venenosa