Correio recebe Prêmio Marielle Franco por série sobre feminicídio

O ciclo de reportagens sobre feminicídio produzido pelo Correio Braziliense será homenageado nesta sexta-feira (13/3) com o 7º Prêmio Marielle Franco de Direitos Humanos, concedido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). A premiação reconhecerá o trabalho da jornalista Ana Dubeux e da equipe de reportagem do jornal pela cobertura dedicada ao tema da violência contra a mulher.

A cerimônia de entrega ocorrerá às 19h, no plenário da CLDF. O prêmio é uma iniciativa do Gabinete 24 e integra as ações da Comissão de Direitos Humanos da Casa, presidida pelo deputado distrital Fábio Félix (Psol).

Criado em 2019, o Prêmio Marielle Franco busca reconhecer pessoas, instituições e iniciativas comprometidas com a defesa dos direitos humanos no Distrito Federal. A premiação contempla diferentes categorias, como ativismo, organizações da sociedade civil, serviço público, trabalhos acadêmicos, jornalismo e empresas que desenvolvem ações voltadas à promoção da cidadania e da justiça social.

No campo do jornalismo, a homenagem destaca produções que contribuem para ampliar o debate público e dar visibilidade a temas sensíveis, como a violência de gênero. O ciclo de reportagens do Correio Braziliense abordou diferentes dimensões do feminicídio, incluindo casos, políticas de enfrentamento e os desafios na proteção das vítimas.

O prêmio leva o nome da vereadora carioca Marielle Franco, reconhecida por sua atuação em defesa dos direitos humanos e das populações mais vulneráveis. Marielle construiu sua trajetória política a partir de movimentos sociais e teve o mandato marcado pela defesa dos direitos das mulheres, da população negra e das comunidades periféricas. A parlamentar foi assassinada em 14 de março de 2018, no Rio de Janeiro, em um crime que teve grande repercussão nacional e internacional.