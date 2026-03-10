Família pede ajuda para custear funeral de vítima de feminicídio

Familiares da manicure Luana Moreira Marques, de 41 anos, vítima de feminicídio na região de Planaltina, estão pedindo ajuda para custear as despesas do funeral. A mulher foi assassinada nesta segunda-feira (9/3) pelo ex-companheiro, Wellington de Rezende Silva, conhecido como Galego, 43, na rodovia DF-128.
Em comunicado divulgado nas redes sociais, a família lamentou a perda e pediu apoio. “É com profunda tristeza que comunicamos a partida de nossa querida Luana. Sua luz e alegria viverão para sempre em nossos corações. Neste momento de imensa dor, precisamos de auxílio para custear as despesas do funeral”, diz a publicação.
As doações podem ser feitas por meio da chave Pix (e-mail): neymarkes@gmail.com.
Vitória TorresRepórter
Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.