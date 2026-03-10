InícioCidades DF
Solidariedade

Família pede ajuda para custear funeral de vítima de feminicídio

Luana Moreira Marques, de 41 anos, foi morta pelo ex-companheiro em pLanaltina. Ela deixou três filhos e a família precisa de ajuda para pagar o funeral

Para doar: Pix (e-mail): neymarkes@gmail.com - (crédito: Reprodução/Redes sociais)
Familiares da manicure Luana Moreira Marques, de 41 anos, vítima de feminicídio na região de Planaltina, estão pedindo ajuda para custear as despesas do funeral. A mulher foi assassinada nesta segunda-feira (9/3) pelo ex-companheiro, Wellington de Rezende Silva, conhecido como Galego, 43, na rodovia DF-128. 

Em comunicado divulgado nas redes sociais, a família lamentou a perda e pediu apoio. “É com profunda tristeza que comunicamos a partida de nossa querida Luana. Sua luz e alegria viverão para sempre em nossos corações. Neste momento de imensa dor, precisamos de auxílio para custear as despesas do funeral”, diz a publicação.

As doações podem ser feitas por meio da chave Pix (e-mail): neymarkes@gmail.com.

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Vitória Torres e Paulo Gontijo
postado em 10/03/2026 10:25
