Caos na Região Central e acessos à Esplanada testam paciência de motoristas

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) confirmou o atendimento de uma colisão tripla às 07h32 - (crédito: Igor Saraiva, cedido ao Correio)

A manhã desta terça-feira (10/03) é de caos para os motoristas que trafegam pela região central da capital federal. Uma combinação de acidentes graves e relatos de falhas na sinalização transformou o trajeto rumo à Esplanada dos Ministérios num exercício de paciência.

Segundo informações colhidas em grupos de monitoramento de trânsito do DF, há relatos de que diversos semáforos estariam inoperantes em pontos estratégicos, embora a falha técnica ainda não tenha sido confirmada oficialmente pelos órgãos de trânsito.

O ponto de maior retenção é o Eixo Monumental. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) confirmou o atendimento de uma colisão tripla às 07h32, ao lado do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, no sentido Rodoviária do Plano Piloto.

O acidente envolveu um GM Ônix branco, um Fiat Pálio preto e uma motocicleta Honda CG vermelha. O condutor do Ônix foi levado ao hospital com suspeita de fratura no braço, e o motociclista também foi transportado para atendimento com dores pelo corpo; ambos estavam conscientes e orientados. O motorista do Pálio não sofreu ferimentos.

Devido ao atendimento e à perícia, parte da via precisou ser interditada, ficando sob a responsabilidade da PMDF. O reflexo do congestionamento já atinge outras artérias importantes da cidade.

Motoristas que saem do Sudoeste enfrentam trânsito parado na Avenida das Jaqueiras, após o viaduto, na entrada do Parque da Cidade. A EPIG também apresenta forte lentidão, afetando diretamente o fluxo de quem tenta acessar a zona central. A dinâmica exata do acidente ainda está sendo apurada pelas autoridades.